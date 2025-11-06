從宮廟到關懷站 龜吼社區開啟長者共照新生活

保民宮社區照顧關懷據點提供長者共餐、健康促進活動、電話問安、關懷訪視等多項服務。（萬里區公所提供）

記者黃秋儒／新北報導

為提供長者們日常交流、健康促進與關懷陪伴的社區空間，新北市萬里區公所輔導龜吼保民宮成立全新的社區照顧關懷據點，並於今(6)日舉辦揭牌典禮，由萬里區區長黃雱勉主持，邀請新北市社會局林妏燕主任、地方民意代表、當地熱心志工及里民共同參與，未來將讓銀髮族在熟悉的社區中獲得更多支持與關懷。

保民宮社區照顧關懷據點是蕭珍琳主委主導，並與龜吼里里長及社區發展協會理事長攜手合作成立，整合三方及地方善心人士資源，提供長者共餐、健康促進活動、電話問安、關懷訪視等多項服務。在運作初期，蕭珍琳主委為鼓勵長輩踴躍參與據點活動，積極爭取各方資源，在每一次的共餐提供摸彩，吸引長者參加，並備有卡拉ok活絡現場氣氛，讓每一位長者都能夠開開心心，並且收穫滿滿地回家。

蕭珍琳主委，區內年輕人大多出外工作，為了讓留在家鄉的長者，不感覺孤單，有個聚集交流的場所，才發想成立社區照顧關懷據點。幸賴曾基成里長及里內環保志工全力協助，接受社會福利類的志工特殊訓練，並在據點內提供服務，以及林嚴玉鳳理事長自發性地至行動不便的長者家中接送，讓據點服務順利進行。

黃雱勉區長表示，龜吼里保民宮長期投入地方公益，不僅是居民信仰的中心，更是凝聚社區力量的重要據點。此次設立社區關懷據點，結合保民宮、社區發展協會及龜吼里等地方志工能量，感謝民政局與社會局的指導，以及龜吼里志工團隊的無私奉獻，提供長者健康課程、共餐服務與關懷訪視等多元服務，讓長輩「走出家門、走進社區」，在互動中延緩老化、提升生活品質。