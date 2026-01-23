從宴席認識鵝料理 鵝媽媽鵝童樂園「天鵝宴」登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】鵝媽媽鵝童樂園23日在鵝童驛站綠色隧道舉辦「天鵝宴」品嚐暨行銷活動，以鵝料理為主軸，透過完整宴席形式，呈現兼具傳統底蘊與創意巧思的多道鵝肉佳餚，雲林縣觀光協會理事長陳宏杰、恆昌鵝肉食品商行董事長陳亨宗、益禾豐農業科技蔡亹桓特助及鵝媽媽鵝童樂園執行長林權祥等貴賓蒞臨現場，分享鵝料理的多元魅力。

鵝媽媽鵝童樂園23日在鵝童驛站綠色隧道舉辦「天鵝宴」品嚐暨行銷活動。（圖／記者洪佳伶攝）

本次「天鵝宴」精心規劃豐富菜色，包含鵝精生菜沙拉、鹽菜鵝肉盅、蜜汁手扒鵝、生炒鵝肉羹、藥膳鵝肉火鍋、荷葉鵝肉米糕、酥炸竽泥鵝、鵝掌燴鮑魚及麻香鵝肉片等，從前菜到主食完整呈現鵝料理的多元風貌與層次口感。

雲林縣觀光協會陳宏杰理事長表示，「我們始終深信，最好的美味源自於對在地土地的堅持。這次舉辦『天鵝宴』，不僅是一場味蕾的盛會，更是我們傳遞品牌理念的窗口。我們致力於將雲林在地食材轉化為最具價值的產品，希望透過這場輕鬆自在的宴席，讓每一位賓客在近距離的互動中，深刻感受鵝料理背後的用心與文化底蘊。

鵝媽媽鵝童樂園23日在鵝童驛站綠色隧道舉辦「天鵝宴」品嚐暨行銷活動。鵝媽媽鵝童樂園董事長陳宏杰致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

陳宏杰理事長指出，為了讓更多人認識雲林優質的養鵝產業，我們特別感謝各贊助廠商，包括雲林縣親光協會、鵝媽媽關係企業、鵝太宗恆昌鵝肉食品商行及益禾豐農業科技。在228活動當天，我們以每桌僅5000元的感恩推廣價，邀請大家共同品味這份在地驕傲。期望透過觀光與產業的深度結合，產生一加一大於二的加乘效應，讓雲林的鵝肉品牌走向全台灣，感受這份專屬於在地的美味價值。

