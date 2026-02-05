從家庭主婦到紋繡藝術師 這位永和刺青專家用心刻劃每個人故事

永和美甲刺青工作室內部空間照，專業照明與個人化手部支撐設計，展現細緻美甲與刺青服務的操作環境（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

藏在美業背後的心聲：與自己的內在對話

在日常緊湊的生活節奏中，有太多人為了工作、家庭與他人付出，把自己擺在最後。當生活終於有一點空檔時，才驚覺已經很久沒有好好看過自己了。

「其實我不是想變得多麼新潮，只是不想再每天照鏡子的時候，覺得自己好像少了什麼。」這是永和紋繡刺青阿米思工作室創辦人 Yuki 老師最常聽到的一句話。



那些坐進她工作室椅子上的顧客，從年輕人、職場上班族，到經歷人生低潮的朋友，大部分並不是為了吸引誰而來，而是想重新找回「喜歡自己」的感覺。

廣告 廣告

也正因為如此，阿米思工作室並不只是提供美學服務的地方，更是一個讓你可以停下腳步，重新理解自己的空間。在這裡，每段故事都被傾聽，每個情緒都被尊重。

永和霧眉與刺青設計師Yuki老師，散發親切與自信魅力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

永和刺青專家的創業初心：從「媽媽」角色中找回自我定位

創立阿米思工作室之前，Yuki 老師其實過著再平凡不過的生活。每天照顧孩子、打理家務，日子沒有不好，但她總覺得，自己好像漸漸消失了。於是她開始思考：「我除了是誰的太太、誰的媽媽，還能是誰？」她想做的不是工作，而是能發揮創意、累積專業，並且能陪伴別人的事情。



某次因緣際會，她接觸到美業課程，發現看似表面上的改變，其實蘊含著深層的情感與力量。於是從練假皮開始，晚上孩子睡著後，她就拿出工具練手、看影片、筆記。從不熟悉到上手，再到考證照、接個案，她一點一滴築起屬於自己的節奏。「不是突然變得多厲害，而是那種每天都為自己前進一點點的踏實感。」



後來她決定在永和成立自己的工作室，希望打造一個讓顧客在變美的同時，也能感受到被理解、被尊重的空間。採取一對一預約制，不喧鬧、不趕人，重視空間的安心感與溫度。她說：「我希望來的客人，坐下來的時候，是能慢慢放鬆的，不用解釋太多，也能被理解。」

永和刺青設計｜日式浮世繪風格女性刺青與鬼面具線條藝術，展現力量與柔美的交融（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

阿米思工作室的理念：在美學設計裡，看見自信

工作室名稱「阿米思」源自創辦人Yuki的族名，音譯自「阿美族（Amis）」。她提到，阿美族文化中重視自然、情感與美感的流動，而這份來自文化的溫柔與力量，也成為她創立品牌時的重要靈感來源——改變不是為了遮蓋過去，而是為了擁抱自己。



Yuki老師在美業領域深耕多年，從最初的基礎美容，到後來深入刺青與紋繡設計，一步步累積實作經驗與細膩觀察力。她擅長透過對顧客五官、膚色與個性習慣的理解，量身設計出自然、耐看且不失個人特色的造型。她相信，美感並非只有一種標準答案，而是每個人都擁有專屬於自己的解答。



「細節藏溫度，美感有靈魂。」這句話，是阿米思工作室的核心理念。Yuki老師認為，每個人都有自己的故事與內在力量，而她想做的，是用設計與技術去延伸那股能量。無論是柔霧眉、眼線、刺青或美甲，每一筆設計，都是與顧客共同完成的一段故事轉譯。



這些服務看似只改變外在，其實卻連結著內在的狀態。Yuki 老師笑說：「我做的其實只是幫每個人確認，你現在想要成為怎樣的自己？」

永和客製刺青｜結合部落幾何圖騰的色彩刺青設計，融合文化與時尚元素（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

解析美業趨勢，現代人對於美的追求



在聊到對於整個產業趨勢的看法時，Yuki老師也觀察到，美業服務正朝向更專業、更個人化的方向前進。消費者對色料來源、消毒流程、術後照護等層面越來越重視，同時也對設計的美感有更高期待。這是一個充滿挑戰的時代，也是一個能夠不斷成長、突破的好機會。Yuki老師直言：「只要願意學習、願意用心，市場會看見你的堅持。」



除了服務本身，她也強調品牌價值中最重要的一塊，是「用心傾聽與真誠陪伴」。她表示：「我希望這裡可以是大家重新認識自己的地方，不需要很大改變，但每個細節都是為了你而存在。」



這份對人的在意，也正呼應著阿美族文化中「敬重生命、分享故事」的精神。阿米思工作室不只是一間美業工作室，同時也是一個人生過程中的中繼站，讓人們能在紛亂生活裡，獲得一點理解與勇氣。



常見問題整理：關於《阿米思工作室》品牌背景與初次體驗者的常見疑問



Q1：《阿米思工作室》適合第一次接觸刺青或紋繡的人嗎？

是的，品牌由女性創辦人主理，專注服務初次體驗者與女性族群。設計以極簡線條刺青為特色，風格偏柔和，適合剛開始接觸刺青、紋繡與美甲的人，並提供完整諮詢流程。



Q2：初次刺青者會擔心圖案太重，《阿米思工作室》的風格偏向什麼方向？

風格以微刺青設計與線條圖騰為主，強調與個人故事連結，適合想要一個「看起來很小，但意義很大」的記號，送給努力生活的自己，保有日常感、但又想加入自我表達的顧客群。整體調性偏簡約、細膩，不會造成視覺壓力。



Q3：預約與諮詢流程會很繁瑣嗎？是否提供遠距預先溝通？

預約方式簡便，目前多透過 IG / LINE 進行，適用於一般刺青與永和預約紋繡服務。大多可在到店前完成風格討論與簡單圖樣溝通，節省現場等待時間。



《阿米思工作室》

地址：新北市永和區永和路一段125號2樓

連絡電話：0981-766-547

更多資訊：https://rink.cc/xbn5b

官方FB：https://rink.cc/ya8fh

官方IG：https://rink.cc/39jfe

Google地圖：https://rink.cc/ujshw

（最新資訊請以商家公告為準）