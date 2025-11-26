從家電探索未來場景：呈境設計袁世賢總監眼中的「科技 × 生活美學」
編輯 Andy Chen｜圖片提供 LG
LG SIGNATURE OLED T 透明真無線 AI 4K 智慧顯示器，畫面完美融合空間背景，實現極致的科技與美學創新。
TINTA 金邸獎空間美學新秀設計師大賽（以下簡稱金邸獎），專為 40 歲以下的亞洲室內設計新秀而設立。自 2011 年創辦以來，金邸獎持續聚焦年輕設計師的創新能量與探索精神，已成為亞洲設計界重要的新銳舞台。
2025 年金邸獎頒獎活動以【TINTA 金邸之光｜靈感沙龍】的形式登場，現場設置以「共生棲地」為題的空間敘事展區，並特邀 LG 以品牌夥伴身分參與盛會。LG展區中展示具前瞻性的居家科技產品——LG SIGNATURE OLED T 透明真無線 AI 4K 智慧顯示器、LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代與 LG Arte按摩躺椅。這些兼具機能與美感的產品，不僅展現科技進化的細膩樣貌，也呼應當代住宅設計中「科技 × 美學」的趨勢。隨著智慧家電逐漸融入空間語彙，設計師在未來居住想像中的角色，也正悄然轉變。
藉此機會，我們特別邀請呈境設計總監 袁世賢，從設計專業的角度出發，分享他對「科技融入空間」的觀察與思考，並談及這些前瞻家電如何啟發未來居住生活的更多可能。透過設計師的視角，科技不僅是功能的延伸，更成為空間敘事中連結人與生活美學的媒介。
科技不只帶來便利，更改變了居家設計美學
袁世賢總監認為，科技已經不只是提升便利性的工具，而是改變整個室內設計產業思維的重大力量：「科技讓我們的設計不再只依靠材料、光影這些基本空間語言，而是能透過科技互動，讓居家更豐富、更有未來感，也讓日常使用更方便。」他強調設計師如今可以藉由科技帶來的自由度，突破傳統的空間限制，使居住者的生活體驗更立體、更具情感層次。
此外，談到家電在現代空間中的角色轉變，袁總監指出家電早已不僅是功能性的存在，而是成為空間美學的一部分：「現在的家電更像是一件『美型物件』，它們不只是一台機器，而是可以與室內設計融合的元素。它們帶來的視覺體驗、感官刺激、使用方式都跟過去有所不同，這些家電成為我們生活的必備一環。」
高端科技產品如 LG Styler®蒸氣電子衣櫥（雪霧白）與設計家具結合，在袁總監眼中它們不再只是功能設備，而是生活風格的延伸。
LG SIGNATURE OLED T 透明智慧顯示器：打破空間邊界，解放視覺
當被問到關於 LG SIGNATURE OLED T 透明真無線 AI 4K 智慧顯示器時，袁世賢總監直言電視牆設計一直都是對室內設計界的一大挑戰：「以往電視是一塊黑色的面板，一定要靠牆擺放，但 LG OLED T 的出現，透明的螢幕讓我們可以看到『牆外』，甚至保留窗外景色。電視螢幕不再是一個具體物件，而是一個無形的存在，讓整體的空間美學更純粹與一致。」
在未來的設計構想中，袁總監認為透明電視將帶來更多可能：「我不再需要為了電視決定沙發的位置，反而可以先為窗外的風景留出最好的視角，再於前方配置透明顯示器。當電視關閉時，它就融入窗景，讓生活的畫面更自然。」他也提到，透明螢幕能夠作為不同空間的串聯媒介，例如它放置在客廳和餐廳之間，既不阻斷視覺，也創造出共享氛圍，讓家人交流因它的無線設計而更流暢。
LG SIGNATURE OLED T 是全球首款透明真無線 AI 4K 智慧顯示器，開啟時，畫面彷彿懸浮於空間；關閉時則能隱形於環境中。
袁總監認為 LG OLED T 透明智慧顯示器，讓螢幕可以完美融入窗景或開放式空間，使居家設計有更多可能。
LG Styler®蒸氣電子衣櫥：從收納到風格管理的革新
在實際接觸 LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代之後，袁總監認為這項產品反映了現代人對衣物保養、健康與個人形象管理的重視：「電子衣櫥解決了我們經常遇到的各種問題，比方穿過一兩次的衣服不知道該怎麼處理時，它可以幫忙除菌、去味、除皺，讓生活更乾淨安全，收納也更有秩序，鏡面設計在外出前還能整理服裝儀容。」
在空間設計的整合上，袁總監指出新版的 Styler 更具細節和設計感：「這一代的材質與收邊更細緻，線條也更俐落，能夠自然融入居家風格。它不只是家電，更是一個兼具功能與美學的空間元素。」至於室內配置方面，他也提出實用建議：「小宅可以在玄關放一台，方便回家後立刻使用，讓髒污不進入家中； 若是坪數較大的住宅，可以在主臥或更衣室再設置第二台， 依家庭成員的需求分流使用，還能為空間除濕。」
LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代，其奢華鏡面設計使質感升級，兼具衣物護理功能與空間美學。
LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代，解決穿過衣服配件的細菌、異味、皺褶及潮溼等問題，讓你輕鬆維持乾淨整齊的外在儀容，也減少送洗的頻率。
LG Styler®蒸氣電子衣櫥內建高壓蒸氣掛燙機，可調式三段高壓蒸氣可迅速恢復衣物平整，滿足現代人對衣物保養與個人形象管理的重視及需求。
設計與科技的共生，攜手 LG 開創新生活模式
回望這次 LG 在 TINTA 金邸獎展出的產品，從透明電視、蒸氣電子衣櫥到未來的新產品，兼具美型及釋壓工法的 Arte，袁世賢總監認為它們都在打破界線：「這些科技產品不再只是功能設備，而是設計的一部分，它們讓設計師可以更自由發揮，讓生活方式產生具體的質變。」針對屋主挑選高端家電，他則給出相當實際的建議：「要同時考量機能與美學。產品若能兼顧使用便利和造型設計，那就不只是電器，而是生活風格的延伸。」LG 科技與室內設計的結合，正悄悄改變我們對理想居所的想像。
讓人引頸期盼的 LG Arte，無論是絕佳的質感設計、符合人體工學的坐感及細膩的按摩手法，都可見 LG 的創新科技正打破設計界限，讓設計師能更自由發揮，帶來更為舒適的生活品質。
LG SIGNATURE OLED T透明真無線 AI 4K 智慧顯示器：
https://www.lg.com/tw/tv-soundbars/oled/oled77t4pta/
LG Styler®蒸氣電子衣櫥（奢華鏡面／蒸氣掛燙機）：
https://www.lg.com/tw/washer-dryers/styler/r723mb/
LG Styler®蒸氣電子衣櫥（雪霧白／蒸氣掛燙機）：
https://www.lg.com/tw/washer-dryers/styler/r723sb/
LG 官網：
https://www.lg.com/tw/
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 19 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 16 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 4 天前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 16 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 20 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 12 小時前