從家電探索未來場景：呈境設計袁世賢總監眼中的「科技 × 生活美學」

LG SIGNATURE OLED T 透明真無線 AI 4K 智慧顯示器，畫面完美融合空間背景，實現極致的科技與美學創新。

TINTA 金邸獎空間美學新秀設計師大賽（以下簡稱金邸獎），專為 40 歲以下的亞洲室內設計新秀而設立。自 2011 年創辦以來，金邸獎持續聚焦年輕設計師的創新能量與探索精神，已成為亞洲設計界重要的新銳舞台。



2025 年金邸獎頒獎活動以【TINTA 金邸之光｜靈感沙龍】的形式登場，現場設置以「共生棲地」為題的空間敘事展區，並特邀 LG 以品牌夥伴身分參與盛會。LG展區中展示具前瞻性的居家科技產品——LG SIGNATURE OLED T 透明真無線 AI 4K 智慧顯示器、LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代與 LG Arte按摩躺椅。這些兼具機能與美感的產品，不僅展現科技進化的細膩樣貌，也呼應當代住宅設計中「科技 × 美學」的趨勢。隨著智慧家電逐漸融入空間語彙，設計師在未來居住想像中的角色，也正悄然轉變。



藉此機會，我們特別邀請呈境設計總監 袁世賢，從設計專業的角度出發，分享他對「科技融入空間」的觀察與思考，並談及這些前瞻家電如何啟發未來居住生活的更多可能。透過設計師的視角，科技不僅是功能的延伸，更成為空間敘事中連結人與生活美學的媒介。

科技不只帶來便利，更改變了居家設計美學

袁世賢總監認為，科技已經不只是提升便利性的工具，而是改變整個室內設計產業思維的重大力量：「科技讓我們的設計不再只依靠材料、光影這些基本空間語言，而是能透過科技互動，讓居家更豐富、更有未來感，也讓日常使用更方便。」他強調設計師如今可以藉由科技帶來的自由度，突破傳統的空間限制，使居住者的生活體驗更立體、更具情感層次。



此外，談到家電在現代空間中的角色轉變，袁總監指出家電早已不僅是功能性的存在，而是成為空間美學的一部分：「現在的家電更像是一件『美型物件』，它們不只是一台機器，而是可以與室內設計融合的元素。它們帶來的視覺體驗、感官刺激、使用方式都跟過去有所不同，這些家電成為我們生活的必備一環。」



高端科技產品如 LG Styler®蒸氣電子衣櫥（雪霧白）與設計家具結合，在袁總監眼中它們不再只是功能設備，而是生活風格的延伸。

LG SIGNATURE OLED T 透明智慧顯示器：打破空間邊界，解放視覺

當被問到關於 LG SIGNATURE OLED T 透明真無線 AI 4K 智慧顯示器時，袁世賢總監直言電視牆設計一直都是對室內設計界的一大挑戰：「以往電視是一塊黑色的面板，一定要靠牆擺放，但 LG OLED T 的出現，透明的螢幕讓我們可以看到『牆外』，甚至保留窗外景色。電視螢幕不再是一個具體物件，而是一個無形的存在，讓整體的空間美學更純粹與一致。」



在未來的設計構想中，袁總監認為透明電視將帶來更多可能：「我不再需要為了電視決定沙發的位置，反而可以先為窗外的風景留出最好的視角，再於前方配置透明顯示器。當電視關閉時，它就融入窗景，讓生活的畫面更自然。」他也提到，透明螢幕能夠作為不同空間的串聯媒介，例如它放置在客廳和餐廳之間，既不阻斷視覺，也創造出共享氛圍，讓家人交流因它的無線設計而更流暢。



LG SIGNATURE OLED T 是全球首款透明真無線 AI 4K 智慧顯示器，開啟時，畫面彷彿懸浮於空間；關閉時則能隱形於環境中。

袁總監認為 LG OLED T 透明智慧顯示器，讓螢幕可以完美融入窗景或開放式空間，使居家設計有更多可能。

LG Styler®蒸氣電子衣櫥：從收納到風格管理的革新

在實際接觸 LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代之後，袁總監認為這項產品反映了現代人對衣物保養、健康與個人形象管理的重視：「電子衣櫥解決了我們經常遇到的各種問題，比方穿過一兩次的衣服不知道該怎麼處理時，它可以幫忙除菌、去味、除皺，讓生活更乾淨安全，收納也更有秩序，鏡面設計在外出前還能整理服裝儀容。」



在空間設計的整合上，袁總監指出新版的 Styler 更具細節和設計感：「這一代的材質與收邊更細緻，線條也更俐落，能夠自然融入居家風格。它不只是家電，更是一個兼具功能與美學的空間元素。」至於室內配置方面，他也提出實用建議：「小宅可以在玄關放一台，方便回家後立刻使用，讓髒污不進入家中； 若是坪數較大的住宅，可以在主臥或更衣室再設置第二台， 依家庭成員的需求分流使用，還能為空間除濕。」



LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代，其奢華鏡面設計使質感升級，兼具衣物護理功能與空間美學。

LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代，解決穿過衣服配件的細菌、異味、皺褶及潮溼等問題，讓你輕鬆維持乾淨整齊的外在儀容，也減少送洗的頻率。

LG Styler®蒸氣電子衣櫥內建高壓蒸氣掛燙機，可調式三段高壓蒸氣可迅速恢復衣物平整，滿足現代人對衣物保養與個人形象管理的重視及需求。

設計與科技的共生，攜手 LG 開創新生活模式

回望這次 LG 在 TINTA 金邸獎展出的產品，從透明電視、蒸氣電子衣櫥到未來的新產品，兼具美型及釋壓工法的 Arte，袁世賢總監認為它們都在打破界線：「這些科技產品不再只是功能設備，而是設計的一部分，它們讓設計師可以更自由發揮，讓生活方式產生具體的質變。」針對屋主挑選高端家電，他則給出相當實際的建議：「要同時考量機能與美學。產品若能兼顧使用便利和造型設計，那就不只是電器，而是生活風格的延伸。」LG 科技與室內設計的結合，正悄悄改變我們對理想居所的想像。



讓人引頸期盼的 LG Arte，無論是絕佳的質感設計、符合人體工學的坐感及細膩的按摩手法，都可見 LG 的創新科技正打破設計界限，讓設計師能更自由發揮，帶來更為舒適的生活品質。

