從容繳罰單不再趕時間！ 警推便民新措施 「行人、慢車違規罰單」 12 月起超商可繳

【警政時報 江雁武／台中報導】為提升市民處理交通罰單的便利性，擴大多元繳費通路，臺中市政府警察局宣布自 114 年 12 月 1 日起，正式開放 行人、慢車及道路障礙等交通違規罰鍰 可於全國四大超商代收。未來民眾不必再受限於平日白天的臨櫃時間，只要走進家附近的超商，全天候皆可完成繳款。

不再跑警局！罰單超商列印繳費單搞定。(圖／記者澄石翻攝)

中市警局指出，過去此類罰鍰類型（如行人、慢車違規、於道路上堆置雜物、違規擺攤等）的繳納方式十分有限，民眾需親赴警察分局或郵局辦理，對上班族或需跨區辦理者造成不便。為提升行政效率並回應民眾需求，市警局自去年起啟動作業規劃，歷經近一年的系統建置與測試，終於成功將這類罰單納入超商代收服務範圍。

新制上路後，民眾只需攜帶「違規通知單」，至全國四大超商——7-ELEVEN、全家、萊爾富及 OK 超商——使用店內多媒體事務機列印繳費單，再至櫃檯繳款即可完成流程。從操作到付款僅需幾分鐘，無論是晨間通勤、午休空檔或深夜時段，都能輕鬆處理，真正做到「便利不打烊」。

中市警局表示，此次服務擴增，代表交通罰鍰繳納管道從原先的臨櫃服務，提升為 遍布全國、24 小時皆可使用的完整繳費網絡，不僅減少民眾舟車往返，也大幅縮短等待時間，讓繳款過程更快速、更彈性。警方也期待透過更友善的服務設計，減輕民眾在處理行政事項時的壓力。

罰單繳費再升級！四大超商全面代收。(圖／記者澄石翻攝)

不過，中市警局也特別提醒，便利的繳費方式並非鼓勵違規，仍希望市民能遵守交通法規，共同維護安全順暢的道路環境。警方表示，行人與慢車相關違規多半與交通安全息息相關，例如穿越道路未注意車況、逆向行駛、自行車未依規定使用設施等，都可能增加事故風險。至於道路堆置雜物或違規設攤，則易影響通行動線，更可能造成事故或阻礙救災。因此，警方呼籲民眾從日常做起，共同打造友善、有序的交通環境。

中市警局最後強調，此次便民措施的推動，是市府持續精進行政服務的重要一環，未來也將繼續蒐集民意與使用回饋，評估更多可行的便民方案，讓市民在生活中享有更即時、更貼心的公共服務體驗。市警局歡迎民眾多加利用新的超商繳費服務，讓處理罰單不必再緊迫匆忙，而能在任何時間、任何地點「從從容容」完成。

