從容自若！國軍最新影片指穩定應對中共軍演 M1A2T實彈訓練照常舉行

國防部2025.12.30發布最新影片，強調國軍面對中共軍演「從容自若、穩定以對」，並顯示國軍啟動立即備戰操演，海軍噸位最大的基隆級飛彈驅逐艦蘇澳艦（舷號1802）也出動。截自國防部發言人YouTube



中共於昨天（12/29）對台灣發動針對性環台軍演，代號還稱為「正義使命-2025」，國軍啟動立即備戰操演應對威脅，包括台灣本島距離中國最近的新竹空軍基地空軍第二聯隊的幻象-2000戰機緊急起飛，捍衛北部地區的第三作戰區也出動聯兵旅裝甲部隊，進入警戒位置。另外，國防部今天發布最新影片顯強調國軍「從容自若、穩定以對」，並顯示海軍噸位最大的基隆級飛彈驅逐艦蘇澳艦（舷號1802）也出動，伴隨先前已出海的錦江級飛彈巡邏艦、光六飛彈快艇等，應對共艦挑釁。而原訂在新竹坑子口靶場進行換裝訓練的陸軍584旅M1A2T 戰車，照常舉行實彈射擊，也展現火力與戰備準備決心。

國軍應對中共軍演，海軍2025.12.30出動銳鳶二型偵蒐無人機，掌握中共海上艦艇動態，國防部影片並強調「威脅升高，我們更要穩」。截自國防部發言人YouTube

根據軍聞社報導，在昨天上午中共宣布對台進行針對性軍演後，國防部隨即成立應變中心，國軍各部隊依據命令啟動執行「立即備戰操演」。今天上午國防部發布最新影片，顯示出陸海空軍三軍部隊全面動員，積極完成防衛作戰準備。

另外，根據軍聞社報導，在空軍方面，昨天一早空軍第二聯隊獲令後，派遣幻象戰機緊急起飛，官兵展現高度戰備效率，於最短時間內完成機務整備與升空，針對進入我防空識別區之飛行器實施監控與攔截，以實際行動捍衛領空。

隸屬第三作戰區的陸軍「桃園戰鬥隊」，於昨天上午接獲第三作戰區電令，前往桃園地區實施重要目標應援，先以監偵排前往指定地點建立警戒幕，掩護戰備部隊機動，並於戰備部隊抵達後與附近地面兵力保持聯繫，掌握當面敵情，確保重要目標安全。

根據軍聞社報導指出，聯兵一營營長曹中校表示，本次操演運用雲豹八輪甲車、CM11戰車、無人機、反甲車及火砲等裝備，執行要點防護、機動應援與火力支援等課目，藉以提升官兵對戰場環境的熟悉度與臨戰應變能力，確保在任何狀況下，均能即時遂行任務，守護國家安全。

此外，原規劃進行中的陸軍584旅由CM11換裝為最新型M1A2T艾布蘭（Abrams）式主力戰車，訓練進步不受中共軍演影響，根據陸軍官員指出，為強化官兵對新式裝備的熟悉與操作能力，陸軍裝甲第584旅12/29於坑子口靶場實施 M1A2T戰車換裝訓練，提升新式裝備操作熟稔度。

陸軍裝甲584旅M1A2T主力戰車，2025.12.29於新竹坑子口靶場實施實彈射擊訓練，不受中共軍演影響。國防部

而從軍方公布的照片可見584旅戰車營部隊，駕駛M1A2T戰車在靶場上發射戰車砲畫面，火光四射，場面震撼，顯示出陸軍部隊積極訓練，完成各項戰備準備的決心。

