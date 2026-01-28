從富家千金到負債5千萬，黑媽花5年谷底重生！「我不當公主，給孩子留愛不留債」
黑媽（本名王姵文）的人生際遇太過「精彩」，也許在某些人眼裡會覺得「坎坷」吧！但她也因此具備強烈的現實感與毅力，甚至早就規劃退休生活，教導大家理財前要先「理債」，且不要把理財與「賺錢」劃上等號，建立健康完整的心態，人生即使跌到谷底，都能谷底重生。
雖說人生恍若各種酸甜苦辣，但如果真的能選擇，你真願意遍嚐各種滋味？它可能打破你對現實的理解，更超過你的承受負載；可是也在一次又一次地穿越後，發現自己的勇敢與韌性！40歲後的理財部落客黑媽（註），在甜美的笑容後，曾歷經常人無法想像的悲歡離合。面對十多年後未知的退休生活，她反而更早做好準備。
父母沒做好財務規劃，不是累了自己，而是拖垮了子女
「有些人經常問我怎麼保持樂觀的，我只是很『現實』，遇到了我選擇去面對。負債是我身不由己，但失敗了，我還是要走出來」。
黑媽從小成長環境優渥，家住淡水百坪花園別墅，有游泳池、籃球場、撞球間和超大庭院，還有傭人伺候、司機接送，卻在母親過世後，從含著金湯匙的命運墮下，第一次感受到「貧窮」與「說不出的口」。
因為家中沒有足夠的現金繳龐大的遺產稅，母親打拼一輩子的資產從此歸零，她還繼承了母親的債務；而在25歲那年，父親也過世後，雖然黑媽有辦理拋棄繼承，卻在「過了幾年不擔心害怕」的美好生活後，又在30歲時，獲知還有父母留下的五千萬債務。
父母希望傳承給子女的會是什麼呢？是財富、智慧？還是債務、艱苦？遭逢意外時，我們會大喊：「為什麼是我？」，其實沒有做好財務規劃、退休準備時，也許上天會說：「為什麼不是你？」有些人看似光鮮亮麗，卻只是提早把財務額度給用完。
丈夫告別式隔天就上班，繼續做一個「會哭也會笑」的人
人都說「戲如人生」，但往往真實的人生比戲劇還要波濤洶湧，即使是得獎的金獎編劇，可能也無法撰寫黑媽的人生劇場。
在她一層層地從迷霧中掙脫，藉由法律訴訟，花了5年，成功從可怕的債務惡夢醒來時，一路陪著她的樂觀幽默老公，卻在一場海釣意外中過世，她沒有哀傷太久，告別式隔天就開始上班。
「我看到我一些客戶，因為一家之主過世後，全家過了2、3年都走不出來。我想我跟兩個孩子不能這樣，我們要繼續活下去。每天睡前我們會一起哭，然後再回到日常生活去，我們的日子還是要繼續。」
「我人生的志願很簡單，就是做一位母親，所以當初與老公一起做理財保險，為了就是能下午三點半就下班，好好照顧他們，給他們溫暖與愛。」
「長期承擔父母的債務壓力，過去我很壓抑，我老公則是『天塌下來還是要吃飯的人』的天性樂觀。他發生意外後，我就處理事情，特別注意我們孩子的情緒，我不會故作堅強，但我也不用很悲情。」
黑媽的人生際遇太過「精彩」，也許在某些人眼裡會覺得「坎坷」吧！但她也因此具備強烈的現實感與毅力，甚至早就規劃退休生活，教導大家理財前要先「理債」，且不要把理財與「賺錢」劃上等號，建立健康完整的心態，人生即使跌到谷底，都能谷底重生。
▲黑媽說，在人生難關時，我們需要有人指引，關心自己的情緒也很重要。（圖／黑媽家庭經濟研究所臉書）
你最近一次覺得快樂是什麼時候？壓力大，就哭出來吧！
「記得20多歲時長期失眠，我有位同學的媽媽鼓勵我去做心理治療，外表看起來很堅強的我，卻在醫師跟我說的第一句話，我就哭了。他只是問我：『你最近一次覺得快樂是什麼時候？ 』」
「沒有人知道你房租繳不出來，沒有人知道你在煩惱下一餐在哪，我們遇到困難會去找銀行 ，但不見得會跟身邊的人說......因為說不出口！其他沒有經歷過的人，也不會了解。」
「財務會讓人跌倒，但只要願意開始，人生就變得不一樣。我認為哭是一個能力，無論如何，情緒要宣洩出來。很多人壓力大到沒有情緒在過日子，用忙碌的生活麻痺自己，我則是會給自己『哭泣』的權利，不躲避，也不逃避。」
黑媽說，在人生難關時，我們需要有人指引，關心自己的情緒也很重要，長期的壓抑與逃避，會造成其他心理疾病。而現在的她成立理財部落格，也要成為其他人的「重要他人」，指引他人度過人生難關。
做好退休規劃不只是「錢」的問題，這四件事都很重要
黑媽除了分享理債與理財觀念，她也分享了她對退休的規劃，多早意識到有「退休」這件事，便愈早替自己做好充足準備。
1. 退休金不是重點，因為錢永遠不夠用
退休需要多少錢？最困難永遠是人性。有多少人退休時房貸還沒繳完？理財不是單向度的賺與存，現在有許多理財工具，能協助個別狀況聰明理財。建議用「專款專用」的方式儲存退休金，把它當成每個月要支付的帳單之一。
投資理財不要幻想一夕致富，要想贏那麼多，你也要輸得起那麼多。
2. 35歲開始思考，十年內要累積十項興趣
要有一個人也能享受的興趣，提早為未來做好準備，像是黑媽也學插花、繪畫、料理，甚至還上「斜槓青年」課程，學習網路行銷、架設網站、製作影片。在上課、學習的過程中，也能認識志同道合的人。
不要讓自己被生活磨掉。
3. 交「言淺意深」的朋友，一年就算只見幾次面，聊的內容卻有意義
中年後把自己放得很重要，你一定要意識到「最值錢的是自己」。但不代表是自私或是不關懷別人，而是不把時間放在無謂的交際應酬上。
人過了中年，多交些良師益友。
4. 你現在永遠是最年輕的時候，想做什麼就去做
不要想「老了再來做」。因為你現在想要的，跟未來需要的，其實很不一樣。
爸爸媽媽留給孩子的愛與典範，透過「遺書」讓他們知道
黑媽最後說，她還想寫一本遺書給子女，不是一封信，而是一本繪本。
「我看國外繪本看到的，作者每天寫一封信給子女，最終集結成一本書。我也想製作影音、語音給我的孩子。
「爸媽很容易知道小孩喜歡什麼，愛吃什麼、興趣是什麼，小孩卻不知道爸媽喜歡什麼......我想到我媽媽時，她的香水味我還記得，可是她的聲音，我已經不太記得了......我想到價值觀很難傳承，或許我可以透過影像、文字留給孩子，媽媽有多愛你們，媽媽是怎麼樣的人。」
你想留給下一代什麼呢？數不盡的財富與資產？黑媽說，最重要的，是要給孩子留下「愛」。
註：部落格請搜尋「黑媽家庭經濟研究所」
