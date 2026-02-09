從實作走向國際 臺科大學生林睿杰於日本機器人賽事嶄露頭角

林睿杰(右2)榮獲第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠 Misumi 頒發的「Misumi 特別賞」。(圖:國立臺灣科技大學提供)

▲林睿杰(右2)榮獲第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠 Misumi 頒發的「Misumi 特別賞」。(圖:國立臺灣科技大學提供)

國立臺灣科技大學不分系大一學生林睿杰，長期投入人型機器人領域，自國中起即開始接觸相關技術，並在實作與競賽導向的學習歷程中，逐步累積機構設計、零組件選用及系統整合等工程能力。其學習模式以實務製作為核心，展現高度產業導向的工程思維。

林睿杰表示，由於投入時間較早，在人型機器人研發上，長期聚焦於競賽實務與性能優化，包含結構配置、穩定度調校及整體完成度提升等關鍵面向，並逐步與產業需求接軌。這樣的背景，讓他在參與國際賽事時，能將多年累積的實作經驗具體呈現在作品中。

廣告 廣告

二０二五年，林睿杰前往日本參加國際人型機器人競賽「Robo-One」，與來自多國的隊伍同場競技，最終榮獲第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠 Misumi 頒發的「Misumi 特別賞」。該獎項主要肯定作品在工程設計完整度與產業應用潛力上的表現，也是林睿杰以臺科大學生身分站上國際舞台、驗證多年人型機器人實作成果的重要里程碑。

林睿杰也將過往於校外累積的實務與競賽經驗，帶回校園體系中重新整理與深化。臺科大不分系的彈性學習環境，讓他得以補強理論基礎，並結合智能化平台進行延伸發展，持續以人型機器人競賽作為主要研究與實作方向，讓早期產業導向的經驗在大學階段更加系統化。

此外，林睿杰亦與民間教育機構合作，開設人型機器人軟硬體整合課程，將實際競賽與製作經驗轉化為教學內容，延續產學連結精神。透過教學與實作並行的方式，結合臺科大的學習資源與自身多年實務經驗，培育具備實作能力的人型機器人基礎人才，回應當前市場對相關技術人才的需求。

林睿杰從國中開始接觸機器人，至今已有六年，感謝學長蔡昇恩的指導。他表示，「從新手到老師的過程並不容易，經歷了許多瓶頸與挫折。選手時期才發現，最大的對手是自己；穩定顫抖的雙手和在壓力下保持冷靜，比技術更重要。成為老師後，最難的是讓學生真正學會。看到學生成長並在舞台上發光，成就感遠超過自己獲獎的喜悅。這段歷程不僅是角色轉換，也是責任與心態的蛻變。」