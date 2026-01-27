從實例學習 花蓮校長會議重申校安依法

校長會議合影

凝聚教育共識、強化校長法規知能，花蓮縣今（27）日舉辦「114學年度第2學期國民中小學校長會議」，特別以專題講座的方式，讓校長們更瞭解普特融合與校安事件處理，希望能營造一個更安全、更友善的校園環境。



提高校長們對校園事件的敏感度、掌握度、法規適用性及程序處理的嚴謹性，本次校長會議，特別透過實例分享的方式，從性平、霸凌及違法處罰等常見校園事件，帶領校長們「抽絲剝繭」。



花蓮縣政府教育處處長翁書敏重申，面對校園事件，學校絕對不隱匿、不包庇、不拖延，理性面對，妥善並及時依法處理、回應校園事件。這也是近幾次校長會議時，一再強調的重點。



此外，本次校長會議也深入剖析「普特融合」的核心價值，希望各校都能打造更具包容性的教育環境，尊重差異、成就每一個孩子，更全面地實現友善校園的理念。