「從實習走向創業頂峰」東南科技大學休閒事業管理系傑出校友紀凱傑 十年耕耘開創七大品牌

（記者林富貴／綜合報導）教育與產業的結合，往往能成就一段不凡的職涯旅程。東南科技大學休閒事業管理系傑出校友紀凱傑，畢業十年來以堅定信念與實踐力，走出一條屬於自己的創業之路。自2024年創立「康軒國際旅行社」以來，短短時間內成功發展七個品牌，足跡遍及全球60國、超過112座城市，在競爭激烈的旅遊產業中占有一席之地，更成為母校產學合作的典範，具體展現「學以致用」的教育價值。

圖／「群鷹共翔・七星耀鑽」感恩晚宴現場熱鬧溫馨，150位親友與業界貴賓齊聚一堂，共同慶賀紀凱傑的創業成果。（東南科技大學提供）

紀凱傑校友在回憶自己的求學經歷時，特別提到東南科技大學休閒事業管理系所的安排的「專業實務實習」課程對其職涯影響深遠。大學三年級被學校安排進入旅行社實習，讓他初探旅遊產業實務，也為他未來的創業埋下種子。他坦言：「如果沒有那一年進入業界的歷練，我可能無法這麼快確立方向。」而東南科技大學一向重視「學術與實務並重」，尤其在休閒事業管理系中，更將「產學實習」視為連結學生與業界的關鍵橋梁，為提升學生的職場適應力，也讓業界看見學校培育出的專業人才。

圖／康軒國際旅行社創業十年成果豐碩，紀凱傑攜手東南科技大學李清吟校長與多位嘉賓一同舉杯，見證這段堅持與成長的旅程。（東南科技大學提供）

除了在事業上持續拓展版圖，紀凱傑校友亦積極將自身經驗回饋給教育現場。2025年與東南科技大學及中學母校新北市智光商工合作，指導資料處理科學生參與專題競賽，導入實際企業經營個案，協助學生學習如何「發現問題、分析問題並提出解決方案」，讓學生在校期間即能練習企業思維，為未來職場預作準備。由系友帶動的教學回流模式，大大補足學術與實務之間的落差，更展現出學校對社會責任的延伸：不只培養人才，更孕育出回饋社會的行動者。

圖／東南科技大學休閒事業管理系呂麗蓉副教授與康軒國際旅行社攜手，結合智光商工范巧湄老師與倪正平老師，共同指導學生專題實作，深化產學連結。（東南科技大學提供）

為慶祝創業成果並感念師長提攜之恩，紀凱傑校友特別舉辦「群鷹共翔・七星耀鑽歲末年終感恩晚宴」邀請其求學過程中關鍵的師長與校長出席，並與150位來賓共同見證這段創業十年的精彩旅程。東南科技大學李清吟校長親自頒發感謝狀，肯定紀凱傑是校友的驕傲，更是教育成果的具體化身。李清吟校長指出：「紀凱傑已經是成功的企業家，更展現東南科技大學課程導向與實務導向並重的核心價值，鼓勵更多學生勇於探索未來，勇敢逐夢。」

圖／東南科技大學李清吟校長親自頒發感謝狀，表揚康軒國際旅行社創辦人暨休閒事業管理系傑出校友紀凱傑對教育與產業的貢獻。（東南科技大學提供）

紀凱傑校友的故事，是從地方走向國際的歷程，也是從學生轉變為產業領航者的轉折。紀凱傑以實際行動證明，教育不是單一階段的累積，而是一生的基石。紀凱傑的創業成功及企業逐漸發展與壯大的成績，也告訴學弟妹們：「只要願意實踐所學、勇於嘗試，每個人都能在不同的舞台上閃耀。」隨著企業逐步成形並擴展，這段經驗也提供後進學弟妹啟發，實踐所學、勇於探索，未必能保證成功，卻可能開啟屬於自己的道路。校友與母校之間的持續互動，也突顯教育與產業鏈結的重要性，也讓學生相信，從東南科技大學出發，可以抵達任何夢想的彼岸。

