從實驗室到餐桌 慈大情人的珍珠獲食創獎

食品界的奧斯卡，2025年食創獎今天舉行頒獎典禮，慈濟大學農業生醫研究室，以原民野菜雨來菇，榮獲2025年食創獎的產業服務創新獎，研發團隊從學術跨域到食品業，獲獎不易，預計在1年後，把研發產品導入消費市場。

「我們頒給的是，慈濟大學農業生醫研究室，情人的珍珠雨來菇的跨域食品，創新應用 我們恭喜慈濟大學，恭喜 請得獎者致詞，。」

慈濟大學農業生醫研究室副教授 耿念慈：「感謝主辦單位，以及評審老師們的肯定，那也謝謝慈濟基金會，以及慈濟大學的支持。」

真的很難得，從學術單位，跨足到食品領域，還拿到了2025年食創獎中，產業服務創新的一星獎，研發的是原民的野菜雨來菇，它有個很美的名字，情人的珍珠

慈濟大學農業生醫研究室副教授 耿念慈：「讓我們有機會把平面的雨來菇，改良成球狀，那並給予多元的應用。」

研發團隊透過技術改良，把阿美族傳統野菜，皺褶狀的藻體，轉化為晶瑩透亮的圓潤球形，就像一顆顆的珍珠，富含鮮味卻沒有魚腥味慈濟大學農業生醫研究室副教授 耿念慈：「就是也發現說，花東很多偏鄉的小農，經濟收益都很低，所以就想到說，既然花東有雨來菇，我們就從這裡研發起，主要它的功效有很多，那本身它也富含有蛋白質，跟維生素B群 所以未來在，健康食品 銀髮族這些等等，都可以多加運用。」

研發過程中，融合了在地創生，提供了原民就業，也符合了淨零碳排慈濟大學

農業生醫研究室副教授 耿念慈：「雨來菇它是藍綠藻，藻類它有固碳功效，所以藻類固碳就是，它的固碳功效就是1克，可以固碳2.2倍。」

花了4年多時間投入研發，得獎不容易，目標是要在一年後，從人工養殖，走入消費市場

食創獎創辦人 童儀展：「今年其實滿挑戰的，對我們來講就是說，就是我們現在身處於一個，非常劇烈變動的時代。」

食藥署副署長 蔡淑貞：「這近20年經歷很多食品事件，有些時候確實是一個食安事件，有些時候是一個民眾的感知。」

一年一度的食創獎，被喻為食品業界的奧斯卡，今年的主題破框出擊，期待這個因食安危機應運而生的食品年度獎項，跳脫框架，創造飲食新風貌。

