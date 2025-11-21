從實驗室長出的草莓細胞 以色列新創打造抗氧化新配方

撰文＝編輯部

在功能性食品與營養補充品競爭激烈的今日，一顆草莓正在為營養科技揭開新篇章。以色列生技公司Novella Innovative Technology宣布推出全球首款「完整草莓細胞（whole-cell strawberry）」功能性成分「Novella Strawberry∞」，此配方目前正申請專利中（patent-pending）。

該公司宣稱其抗氧化效能最高可達傳統草莓萃取物的100倍，同時能較傳統種植與萃取方法節省高達99％的水、土地與勞力。這項突破性技術不僅解決草莓保存與穩定性的長期瓶頸，也重新定義了「植物營養素」的生產方式。

共同創辦人Itay Dana表示：「我們不是在種草莓，而是在培養草莓的細胞。」

微型果園中的草莓細胞 開啟零農業廢棄的新模式

Novella的核心技術為AuraCell™精準培養平台。不同於傳統農業須等待果實成熟再進行萃取，AuraCell在受控的生物反應器中培養植物細胞，於潔淨、無農藥與無菌的環境中繁殖，完整保留植物的天然化學組成。

Novella共同創辦人暨產品長Shimrit Bar-El解釋：「我們從一小片植物組織開始，誘導它成為穩定且具生產力的細胞系。這不是栽種，而是一種『細胞工藝（cell-crafting）』。」

她補充，這項技術能在任何時間與地點生產相同品質的草莓細胞，不受氣候、季節或地理條件影響。相較傳統農業，AuraCell平台可節省99％的資源，且幾乎零農業殘餘。

保留天然細胞結構 釋放草莓的百倍抗氧化潛能

傳統莓果萃取物多集中於類黃酮或花青素，但草莓中還富含鞣花酸、酚酸、萜類與生物鹼等多樣活性化合物。Novella Strawberry∞透過保留完整細胞結構，使各成分得以在天然協同作用下共存、互補。根據Novella的實驗結果，該成分的抗氧化表現比傳統草莓提升逾50％，在細胞層級抗活性氧（ROS）實驗中效能最高達100倍。

天然細胞壁成防護罩 提升穩定性與生物利用率

草莓雖富含營養，卻極易氧化與腐敗。傳統乾燥與萃取過程常造成營養流失與批次差異。但在全細胞培養的情況下，每個草莓細胞的細胞壁即為天然防護屏障，猶如微膠囊包覆活性物質，防止氧化降解，同時維持體內吸收率。

Dana說明：「我們的成分不需額外消化轉換，細胞內的天然活性物質可於腸道直接釋放吸收，與花青素、酚酸等抗氧化物協同運作，從金屬離子到粒線體層面全面抵禦氧化壓力。」

高效濃縮配方 應用範圍跨食品與保健品

Novella Strawberry∞所需劑量遠低於傳統萃取物即可達到相似抗氧化效果，Bar-El指出：「我們於草莓細胞活性最強時採集，在潔淨培養條件下濃縮營養，使成分更易吸收，讓產品配方更精簡。」該成分可廣泛應用於膳食補充品、功能性飲品、植物乳製品替代品與能量棒中，也能作為智慧型抗氧化配方的核心原料。其中的多酚、萜類與酚酸能在腸道即時發揮作用，與其他營養成分產生協同效應。

此外，Novella已與澳洲Metaphor Foods合作，將Strawberry∞技術應用於天然防腐劑解決方案，展現其跨足食品保存與營養強化的潛力。

從草莓到啤酒花 細胞農業的新篇章

草莓只是起點。Novella目前正開發番茄、啤酒花等新一代植物細胞功能成分，以拓展植物營養應用的邊界。Dana強調：「AuraCell平台並非為單一作物設計，而是一個可讓植物細胞在可控環境中維持完整活性與一致品質的生產系統。」

這項創新突破季節與氣候限制，建立更永續且穩定的營養供應鏈。從「實驗室長出的水果」到智慧保健配方，Novella正為功能性食品產業開啟細胞農業的新時代。

審稿編輯：林玉婷

