從封鎖到拘捕：委內瑞拉案強權行動的邊界與制度侵蝕／魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

美國近期對委內瑞拉所採取的一系列高強度行動：從加勒比海油輪攔截與能源封鎖，到進入首都加拉加斯拘捕現任總統尼古拉斯 • 馬杜羅，已使該事件超出雙邊衝突或制裁升級的範疇，成為一次牽動區域秩序與國際制度的重大示範。這不僅是委內瑞拉的問題，更是一面照見當前國際體系運作方式正在轉變的鏡子。

一、不是單邊行動而已：區域協調機制的結構性受損

在目前可見的多數討論中，焦點往往集中於美國是否越權、是否違反國際法，卻較少觸及一個同樣關鍵的層次：區域組織的功能是否因此被實質架空。

以拉丁美洲而言，無論是拉美和加勒比國家共同體，或美洲國家組織，其設計初衷本在於提供區域內衝突的政治協調與降溫機制。然而，當域外強權以單邊軍事與執法行動直接介入成員國內政，這些組織即便發聲，也難以形成實質約束。

長遠來看，這類行動的後果不只是「組織失聲」，而是區域國家逐步喪失對集體機制的信任，轉而回到更零散、雙邊化，甚至更不透明的安全與經濟安排。對中小國而言，這意味著可倚賴的緩衝層正在變薄。

二、「可執行性」的勝利，是否侵蝕美式霸權的制度基礎？

委內瑞拉事件顯示，美國在特定場域中，已明顯將政策重心從「合法性共識」轉向「行動是否能被執行、是否能承擔後果」。短期看來，這種做法確實提高嚇阻與震懾效果，但其長期成本不容忽視。

其一，是金融與制裁工具的高度武器化。當能源封鎖、油輪扣押、金融結算限制被頻繁動用，其他國家無論是否直接涉入衝突，都將重新評估對現行體系的依賴程度。這不必然立即動搖美元地位，但確實會加速尋找替代機制的動機，包括本幣結算、區域金融安排或平行保險體系。

其二，是「美式秩序」本身的敘事張力。若行動愈來愈難以區分為執法、制裁或事實上的政治控制，支持該秩序的國家也將面臨更複雜的道德與政治壓力。這種侵蝕是緩慢的，但一旦累積，將反過來提高未來政策的協調成本。

三、從軍事行動到政治結果：最容易被低估的風險

拘捕現任元首，並非單純的「斬首式成功」。類似情境曾出現在 1989 年美國入侵巴拿馬、拘捕時任領導人曼努埃爾·諾瑞嘉之時，但彼時處於冷戰尾聲的單極結構，與當前多極競逐下的國際環境，已不可同日而語。即便行動本身在軍事上可行，其後續的政治轉化與維穩成本，才是真正的難題。

歷史經驗早已顯示，軍事行動無法自動生成穩定的政治秩序。從 1989 年巴拿馬案到 21 世紀的伊拉克與阿富汗，強權屢次低估「城市作戰後治理真空」的複雜性。

委內瑞拉目前處於高度政治極化與經濟脆弱的狀態，且社會動員能力尚未消散，這意味著軍事上的成功並不等同於具備政治接管能力。若缺乏廣泛公認的過渡安排，單純的武裝介入將演變成長期的治理消耗與權力黑洞，進一步向周邊國家輸出安全風險與移民潮。

四、關於「動機與影響」：必要的分析性推論，而非預言

有必要說明的是，對於美國動機、區域影響與中小國風險的討論，屬於建立在可查事實之上的分析性推論，而非斷言式預測。

這類推論的價值，不在於宣稱必然發生，而在於指出可能性正在上升、結構性條件正在改變。正因如此，本文更適合被視為一篇警示性評論，而非事件報導或政策預言。

結語：中小國面對的，不是選邊題，而是準備度問題

從封鎖油輪到拘捕元首，委內瑞拉事件顯示的，並非單一國家的命運，而是一個正在浮現的現實：當規則仍存在，但不再被一致遵守時，風險將優先落在缺乏制度緩衝的中小國身上。

在這樣的環境中，真正關鍵的問題不在於立場表態，而在於是否已為一個更不確定、更制度化動用強制力的世界，建立足夠的政治、經濟與敘事準備。這，或許正是委內瑞拉事件對國際社會所揭示的結構性現實。（圖片翻攝示意圖）