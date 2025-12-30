從專業出發的每一口！營養師品牌 「MinVita 百卡餐」 獲獎SNQ標章

（記者秦裕中／台北報導）由知名營養師高敏敏創辦、專注於健康飲食管理的MinVita百卡餐與NutriMin營養師毛小孩品牌，於SNQ 國家品質標章頒獎典禮中表現亮眼。

圖／創新醫學集團旗下NutriMin營養師毛小孩，高敏敏營養師獲SNQ生策會肯定。（創新聯合INNO Media Group提供）

在競爭激烈數的百個品項中，集團有四個品牌在同日獲獎，其中，深受消費者喜愛的「MinVita 百卡餐」，榮獲「SNQ 國家品質標章」肯定，顯示其在營養設計、食品安全與實用性等面向，通過國家級專業評選，獲得高度肯定。

「SNQ 國家品質標章」被視為國內最具公信力的品質認證之一，評選過程由跨產、官、學界專家組成的審查團隊嚴格把關。高敏敏營養師表示，MinVita 百卡餐自推出以來，即以「專業營養、科學設計、安心食用」為核心理念，此次獲得 SNQ 肯定，是對團隊長期投入品質與專業的最佳回饋。

圖／NutriMin創辦人營養師高敏敏，同時集結白袍聯盟、獸醫群、藥師群、營養師群，共同開發毛小孩產品。（創新聯合INNO Media Group提供）

SNQ 評選匯集超過 160 位來自食品、營養、生技、醫藥與醫療等相關領域的專家學者，從原料來源、製程控管、營養設計到實際應用層面進行全面評估，是目前國內指標性的品質認證制度之一。

高敏敏營養師也指出，MinVita 百卡餐由營養師團隊親自參與配方設計，嚴謹控管熱量與營養素比例，兼顧均衡性、便利性與實用性，特別適合現代忙碌族群進行日常飲食管理與規劃。此次通過 SNQ 嚴謹審查，也象徵產品在安全性、品質穩定度與營養設計上，符合國家級標準。

圖／左至右國家生技醫療產業策進會（生策會）創辦人王金平 、專業研發營養師高敏敏。（創新聯合INNO Media Group提供）

MinVita 維他營養專科執行長廖柏宇表示，未來團隊將持續以專業營養為基礎，結合科學與實務經驗，推出更多貼近生活需求、兼顧安心與實用的健康飲食方案，陪伴消費者打造更理想的生活品質。

