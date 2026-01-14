從專業運動到日常長續航！HONOR 香港發佈新智能手錶：Watch 5 Ultra 與 Watch Fit

文章來源：Qooah.com

榮耀香港推出兩款全新智能手錶，HONOR Watch 5 Ultra 與 HONOR Watch Fit。其中 Watch 5 Ultra 以其航太級鈦合金機身與專業運動功能為亮點，而 Watch Fit 則憑藉超薄設計與23天超長續航為核心優勢，共同為用戶打造全方位的智能生活體驗。

HONOR Watch 5 Ultra

HONOR Watch 5 Ultra 採用獨特的穹頂八邊形設計，融合東西美學元素，錶身以航太級鈦合金鑄造，兼具輕量化與耐用性，並配備抗刮的藍寶石玻璃錶面。

功能方面，它搭載快速健康掃描功能，可即時獲取心電圖讀數等健康數據，並提供包含24小時心率、血氧監測及科學睡眠追蹤在內的全天候健康管理。其專業的40米自由潛水模式與超過100種運動模式支援，滿足各類運動愛好者的需求。裝置配備 1.5吋 AMOLED 60Hz 高更新率屏幕與 480mAh 電池，在正常使用下可提供長達15天的續航，並支援無線充電與反向充電技術。

HONOR Watch 5 Ultra

指揮官雅緻棕色皮帶款售價為 HK$2,899

極速者黑色運動膠帶款售價為 HK$2,599

HONOR Watch Fit

HONOR Watch Fit 專注於極簡設計與日常健康監測，錶身厚度僅 10.5mm，重量約30克。其最大亮點在於搭載 495mAh 矽碳負極電池，可實現長達23天的超長續航力，並具備 5ATM 防水等級。手錶配備 1.32吋圓形 AMOLED 屏幕，擁有 1500nit 峰值亮度。健康功能方面，它引入創新的健康能量評估系統，透過 AI 技術以視覺化圖表呈現用戶全日的能量水平變化，並提供個性化運動建議。同時支援包括血氧、壓力、睡眠在內的24小時關鍵健康指標監測，每天早上為用戶提供全面的健康簡報。

提供丹寧藍售價為 HK$999

幻夜黑售價為 HK$799