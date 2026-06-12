從尋求同情到實力對等：解析台日外交新分水嶺

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歷史悠久的「日華議員懇談會」(日華懇)於6月11日舉辦一年一度的總會，會中通過決議正式更名為「日本台灣友好議員連盟」（簡稱：日台友好議連 ）。值得紀念的時刻當下，現場也響起雷鳴般的掌聲，往後這個名稱也成為台日關係的新起點。

駐日代表李逸洋在致詞時提及，當在會場外等待時得知改名的消息，「就立刻向賴總統報告」。充分傳達了台日在外交管道上的暢通外，也顯示出李代表在現場反應及語言轉化的即時性，以及賴清德總統對日關係的長期關注。

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然而，更名這樣的重大舉措，台日雙方一定早有默契。總統府也派出發言人郭雅慧與會，在致詞時也強調代表總統府給予問候，隨時歡迎日本的嘉賓回來台灣的「家」。想必雙方都已了然於心，無論名稱為何，靜待日方最後總會上決定後鼓掌通過，也顯示出台日關係「心靈契合」的一面。

「挺台議員」的石平，則現場對央廣記者表示「大家都很希望跟台灣加強合作，日台應該要聯合，一起對付共同的敵人，保護台灣海峽的和平跟穩定」。



駐日代表李逸洋在致詞時表示，當在會場外等待時得知改名的消息，「就立刻向賴總統報告。」(鄭仲嵐攝)

中華民國風雨飄搖之際成立

回顧成立於1973年的「日華懇」，「華」字即是當年台日斷交初期，蔣介石與日本老派保守派之間的「中華民國正統情懷」與反共誓約。成立最初不過近160人，後來一度曾到280多人，經過53年的起起伏伏，成長到321人的規模，可說是國會相當龐大的跨黨派議員聯盟。

只不過，日華懇當年成立也是多事之秋，當時正值中華民國退出聯合國。中共並在與日本建交後，持續對日本政府施加強大壓力，試圖全面排擠台灣。中國不只要求日本在機場、港口等正式「消滅」中華民國國旗入境外，連任何場合都全力阻止，就是希望杜絕一切「政治標誌」的可能性。

隨著親國民黨的自民黨老一輩過世，加上1980年代中國改革開放，中日關係進入蜜月期，日華懇曾一度歷經低調時刻。直到台灣1996年完成民主轉型後，日華懇也在1997年開放他黨議員加入，成為跨黨派聯盟。爾後包括李登輝訪日、台日漁業協議、開放天空，到最近在日台灣人戶籍標示「台灣」等，都有日華懇在當中相助。

長年下來，日華懇扮演台日間議員交流的橋梁。而擔當台灣對日窗口的交流協會跟亞東關係協會，雖然已先於2017年安倍晉三執政時期改名，但要讓日華懇這個日本國會的最大議連改名，卻一直懸而未決。

主要原因在於，各黨派之間的共識未成，日本保守派間也深知「政治氣候學」，2017年的官方改名，固然是基於台日經濟文化友好下的務實因應，但「日華懇」作為政治上跨黨派、包含各派系議員的龐大組織，為了維持黨內平衡與避免直接觸動中日外交紅線，聯盟一直採取名稱上「戰術性模糊」。

然而情勢到高市早苗就任首相，且自民黨於2026年眾院大勝後出現轉機，高市內閣的高民意，讓保守派在黨內與國會取得絕對話語權。會長古屋圭司對記者表示，「高市政權誕生，正是合適時機」，背後也隱喻「日本國會內部涉台禁忌正逐漸解除」。



會長古屋圭司在接受記者採訪時表示，首相高市早苗的當選，讓他們認為「改名時機來到」。(鄭仲嵐攝)

從「尋求同情」轉向「實力對等」

前幾年台灣在日華懇的論述，仍多半停留在「共享民主價值、請支持台灣參與國際組織」的論述框架。但到了2026年，李逸洋則是在演講時直接亮出實打實的經濟數據，稱「台灣股市市值世界第4、超越G7中的德法英義；今年經濟成長率預估高達9.64%」，直接向日本坦率地說，「台灣就是最佳經濟戰略夥伴」。

從過去的半導體到現在的AI戰略，李逸洋在總會的談話，也可以感受到台灣強大的自信——台灣是帶著全球最強AI硬體供應鏈、龐大資本與高端經濟數據，可以與日本進行「國力雙贏的實質戰略投資」的夥伴。以往的相對溫情「感性互助」，如今已轉變成「地緣經濟實力」對接的新階段。

有趣的是，根據當年1973年的《亞洲報告》雜誌，馬樹禮代表在東京時，曾強硬地正告日方：「如果順從中共壓力，將會帶來嚴峻後果」，當時在外交上只能不斷防禦、充滿危機感的台灣，在半世紀後直接用經濟數據，重新告訴日本國會「台日攜手能提升雙方實力」，而日本也正在持續遭受中國多方壓力。

然而，目前台日也正面臨同樣的安保難關，無論是經濟面上的半導體調度、或是防務面上的合作等，都需要更嚴肅地面對潛在的衝突危機。李逸洋提及中國利用「海警船、民間船舶騷擾、灰色地帶行動與認知作戰」，暗示台日可加強情報合作，正逢高市內閣5月也正式成立「國家情報局」，未來雙方可就此層面強化交流。



我國駐日代表李逸洋(前右2)、日華議員懇談會會長古屋圭司(前中)、日本眾議員萩生田光一(前右1)及總統府發言人郭雅慧(前左2)等一同在現場見證更名。(鄭仲嵐攝)

古屋圭司當下回應記者的那句「時候到了」、及「改回它本來就應該要有的正確姿態」之果斷言猶在耳，他也對日華懇的改名是否會刺激中國，直接強硬稱「根本毫無評論的價值」，也可感受到目前日本國會親台派的自信，立場清晰更是過去罕見。

回顧這半世紀以來，台灣從當年只能「等風而來」，如今變成「御風而起」成為世界科技新創之島與關注重心，或是也是長年蟄伏的結果。告別「中華正統」的歷史糾纏後，台日外交也將迎來新的分水嶺。(編輯：陳士廉)

作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。