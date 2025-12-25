從導演到主廚！李崗把人生經驗煮成菜 3個詞定義美味哲學

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

知名導演、監製李崗跨界化身「主廚」，推出「李家宴」的兩道招牌料理「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」。這2道菜源自李崗十多年來在自家廚房反覆研製的私房菜，不只主打經典手路菜，更把他對食物的記憶、想像與分享等等情感，完整濃縮進料理並端上餐桌。

李崗導演（中）跨界當主廚，圈內好友包含曾國城（右）都為他掛保證。（圖／李家宴提供）

「第一個好吃的是記憶，第二個是想像，第三個是分享。」李崗這樣形容他心中的美味哲學。李崗回憶，曾跟著慈濟回江西老家賑災、連續吃了8天素食，才突然懂了父親為什麼最鍾愛飯桌上那一碟雪裡紅，因為那是記憶中他家鄉的味道。至於第二個「想像」，他笑說，現代人其實早就吃得比慈禧太后還好，真正讓食物變得迷人的，是那份「越吃不到、越想吃」的心理投射，就像電影剪接裡的蒙太奇。最後的「分享」，才是美味的完成式。就好像生日蛋糕再好吃，一個人吃，那美味也是有限的，大家一起分享、一起笑鬧，就算最後抹得滿臉都是，那一刻，反而是蛋糕最有滋味的時刻。

李崗今年正式跨界推出「李家宴」首發的兩道經典名菜。「老北京醬鴨」來自李崗對母親家鄉味的深刻記憶，遵循北方傳統繁複工法，歷經醃、炸、滷等多重工序，鴨皮Q彈、鴨肉細嫩，醬香沉穩而厚實。。另一道「筍絲蹄膀」，則把江浙料理的細膩發揮到極致。嚴選肥瘦適中的蹄膀，慢燉至膠質豐潤、入口即化，再以老筍乾的酸香脆度平衡油脂，層次分明卻毫不膩口。

李崗親自下廚推出「李家宴」料理包，圈內好友一致掛保證。果陀劇場藝術總監梁志民笑說，自己多次到李崗家中作客，「他們家的廚房永遠像一個不斷變化的魔術舞台，每一道菜都有他的用心與獨到之處。」演員兼主持人姚元浩真心大讚：「李家宴的料理，是那種一吃就忘不了的味道。」同樣跨足演藝與食品零售的主持人曾國城，則以前輩身份力挺李崗：「『李家宴』這三個字，本身就代表一種對美味的期待。」







