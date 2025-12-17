從小到大都念錯！ 「獨樂樂不如眾樂樂」讀音曝

中文字讀音繁多，不少詞語常被念錯。近日有網友在社群上分享俗語「獨樂樂不如眾樂樂」的正確讀音，引發上千人討論，不少網友表示，這句話被念錯的人實在太多，久而久之甚至懶得再糾正；也有人直言，連國文老師都曾念錯，讓人相當驚訝。

一名網友近日參與社群平台Threads上的「沒看書真的不知道」大賽，留言分享「獨樂樂不如眾樂樂」這個中文俗語，很多人都念錯讀音，正確的讀音為「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，而不是所有的「樂」都與快樂的「樂」讀音相同。

貼文引發網友熱烈討論，不少人留言表示「這個真的超少人知道，連我們國文老師都念錯」、「從小到大聽到別人念錯，都忍不住在心裡糾正，長大後就算了」、「我一直以為大家是故意念錯的」、「以為疊字會是同一個讀音」。也有網友分享，過去不僅念錯讀音，甚至誤解俗語意思，一直以為是「自己獨自快樂，不如大家一起快樂」，直呼相當有趣，不過也有網友吐槽，若有好好上國文課，其實應該都會知道正確讀音。

根據《中時新聞網》查詢教育部重編國語辭典，「獨樂樂」一詞出自儒家經典《孟子·梁惠王下》，意思是獨自享受聽音樂的快樂，正確讀音為「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，第一個樂是指音樂，第二個樂則是快樂。

