從小到大都追求「標準答案」？想要改變人生，先試著轉換「1心態」

「無解賽局」是什麼？



我們自然而然地採用「有解賽局」的應戰方法。而且很遺憾，這個模式已經深入骨髓。因為我們在義務教育中，在社團活動、考試以及求職活動中，至此挑戰過無數的「有解賽局」。放在工作或是猜謎上來看也相同。

想要解開、過關、攻克某件事時，我們都用「『答案是這個！』→『對嗎？不對嗎？』→『答錯了啊，那換成這個！』→『答對了！』→『ＯＫ』」的思考模式應戰。這是攻克以正確答案為目標的賽局的方法。無論是誤打誤撞還是以過去的經驗為基礎，只要答對就好了。

因為就「答對了」嘛。不需要更冠冕堂皇的理由。只不過，這件事情的立基點，除了「賽局本身有正確解答」之外別無其他。









以往人們常說「只要進入大企業工作就能有個安泰人生」。而這也成為明確的「解答」在社會上普及。但是，真是這樣嗎？如果現在在推特寫上一句「只要進入大企業工作就有安泰人生」，大概會受到來自四面八方的大聲抨擊吧。並非「大企業不好！」而是大家已經開始發現「該如何建立職涯經歷？」是場沒有正確解答的賽局。

因為沒有「答案」啊。更正確來說是「沒有明確的正確解答」。只要你追求「答案＝正確解答」，你就無法在接下來的時代中應戰。因為沒有答案，即使你問「我答對了嗎？」也沒有人能夠回答你。即使有人能夠回答，每個人給出的答案都不同。追求答案的人最後會很迷惘，不知道該相信什麼才好而走入死胡同，遭受無形重壓逼迫而窒息。

且理所當然的，雖說「沒有答案」也不代表可以不做任何選擇。沒有答案的題目幾乎每天出現在面前，而你每次都會被迫做出選擇。





因為「沒有答案」，所以只能這樣做



該如何應戰「無解賽局」才行呢？應戰「無解賽局」最重要的事情，就是即使找到「答案」也無從判斷這個答案到底是否「正確」。舉例來說，我們可以拿「有解賽局」的代表例子，數學問題來思考。

【問題】

現在有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四個不同的整數。由小而大依序為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ。從中取出兩個數字分別相加之後，會得到25、30、33、34、37、42這5個答案。請回答Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ分別為哪些數字。（出處《灘中、開成中、筑駒中 應考生必解數學101題》，東京，Yell Books。）

解開這個問題後，你寫下以下這個答案。

Ａ＝11

Ｂ＝14

Ｃ＝19

Ｄ＝23

不管你有沒有自信，當你在數學問題中得出自己的「答案＝解答」時，可以確認是否為正確解答。可以相加確認是否出現25、30、33、34、37、42這6個結果，也可以迅速翻到題本的最後看「解說」，上面就寫著答案。反過來說，「你是用什麼方法解題的？」很少會成為討論重點。

這就是「有解賽局」的特徵，但這方法在「無解賽局」中無法成立。感覺會聽到有人大喊「這是當然的吧」，但其實我們不知不覺中也試圖在「無解賽局」中尋找正確答案。不管工作上還是生活中，都把「有解賽局」的應戰方法帶進「無解賽局」中。

舉例來說，要向上司確認什麼事項時，你是否曾問上司「這樣對嗎？」呢？這正是「有解賽局」的應戰方法。用剛剛數學問題為例來說，看題本的「答案」就等於從上司口中得到「ＯＫ」的回答。

稍微想像之後，你會發現自己不禁失笑。對你來說「無解」的問題，其實大多數狀況對你的上司來說也是無解。上司或許擺出「我知道答案的表情」，但他其實不知道答案。明明面臨「無解賽局」，卻問上司「這樣對嗎？」等同於讓上司挑戰「無解賽局」，但自己正在解「有解賽局」。

大家在拜託他人工作時，或許也曾經有過這種感受。「等一下，如此一來，那我拜託你不就沒意義了嗎？」的感覺。此時發生的狀況，就是你想讓對方挑戰「無解賽局」，對方卻拿「有解賽局」的應戰方法來應對。





應戰無解賽局的3大原則



那麼，差不多該進入正題了。我們該怎樣應戰無解賽局呢？這只有3個原則。

「程序要性感」＝透過性感程序得到的答案很性感。 「創造出兩個以上的選項後選擇」＝比較選項之後，選擇「較佳」的那一個。 「必定伴隨批判與議論」＝議論是最大的前提，有時沒有批判便無法收尾。

只要意識這3點，就能健全地、性感地應戰「無解賽局」。

（本文摘自／解局思考：如何突破無解的死局，找到自己的活路？／平安文化）

