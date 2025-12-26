從小到大隨手關燈錯了？能源署揭真相 燈具最重要

隨手關燈到底能不能省電，能源署表示，現在大多都是用LED燈具，隨手關燈的確可以節電，但如果是用省電燈泡或傳統螢光燈管，每次開燈瞬間會湧入電流，加上一直開關會讓螢光燈管壽命縮短，考量到這2個因素，建議離開時間超過3分鐘再關燈，才有節能效果。

根據《經濟部能源署》網站資料，目前多數的照明燈具，以耗電量較小的LED燈具為主，耗電量為傳統燈具的四分之一，也沒有早期螢光燈管啟動瞬間，有耗電量較高的問題，因此隨手關燈，的確可以節電。

能源署表示，如果是用省電燈泡或傳統的螢光燈管，啟動瞬間會湧入電流，加上一般螢光燈頻繁開關會降低燈管壽命，考量到「省下的電費」與「開關增加的換燈成本」，建議離開時間超過3分鐘再隨手關燈，如此一來就有節約能源的效果。

至於省電燈泡和LED燈泡哪一個省電，根據《台灣電力公司兒童網》解釋，省電燈泡又稱作「安定器內藏式螢光燈泡」，之所以被叫做省電燈泡，是因為和傳統的鎢絲燈相比更省電，不過近年LED照明技術快速提升，LED燈泡能源效率較省電燈泡高出6成以上，加上價格差不多，建議大家可以選購LED燈具更省電。

