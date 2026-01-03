從小吃到大的火鍋店撐不住了！ 萬華名店不堪房租暴漲60％將歇業
位於台北市萬華區寶興街的知名小火鍋店《台灣的鍋》，近日張貼公告，宣布將於115年2月底結束營業。這間在地經營21年的老店，因房東一次調漲租金高達60％，加上近年來人力吃緊與物價不斷攀升，營運成本已無法負荷，老闆最終決定不再續約。消息曝光後，讓不少萬華居民與老顧客感到震驚與不捨。
一名女網友日前在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文指出，她因跨年夜天氣寒冷，特地前往寶興街的《台灣的鍋》用餐，沒想到發現店門口張貼了一張綠底公告。公告中寫道：「受大環境影響，物價漲不停、高工資人力匱乏，本店租約將至，租金要調漲60％，各項成本費用不斷提升已無法承受，將營運到115年2月底歇業，再尋他處繼續為您服務，拜託大家幫台灣的鍋找家。」公告內容也特別感謝顧客長期支持與厚愛。
原PO感嘆，這家店從她小時候吃到大，至今默默已過21年。她印象最深刻的是老闆總是爽朗打招呼、員工也總是辛勤工作、服務周到，卻仍敵不過現實的租金壓力，讓人感到無奈與心痛。
這則貼文隨即在社群平台引起大量回應，不少萬華居民紛紛留言表達不滿與惋惜：「房租漲了6成，如果3萬的租金，不就變成4萬8」、「房租到底在漲三X？屋主有沒有繳稅金」、「感覺又是要逼走店家自己接手做的老招」、「不敢相信，我家每週都去買一次」、「房東的哭泣其實就是鱷魚的眼淚」、「房東根本吸血鬼」。多數留言對於房東大幅漲租的行為相當憤怒。
《台灣的鍋》作為萬華當地深具人氣的小火鍋店，不僅餐點平價實在，也因為長年穩定經營、服務親切，累積不少忠實顧客。這家陪伴地方超過二十年的火鍋店即將走入歷史，消息曝光後，不少網友直呼不捨，並希望「台灣的鍋」未來能在其他地點重新開張，繼續為饕客服務。
