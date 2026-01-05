從小喝到大！她問麥香奶茶藍、黃瓶「味道差別」 官方答案驚呆眾人

生活中心／王文承報導

一名妹子好奇發問，藍色與黃色包裝的麥香奶茶喝起來真的有差嗎？並透露身邊不少人都覺得藍色比較好喝。（示意圖／資料照）

被稱為「台灣手搖飲王國」的台灣，走在大街小巷幾乎都能看見人手一杯飲料。不過，除了手搖飲外，超商飲料同樣擁有大批死忠粉絲，其中「麥香奶茶」更被譽為歷年不敗的經典款。一名妹子好奇發問，藍色與黃色包裝的麥香奶茶喝起來真的有差嗎？並透露身邊不少人都覺得藍色比較好喝，貼文曝光後，掀起網友熱議。

麥香奶茶藍、黃瓶差別 官方答案驚呆眾人



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示：「弱弱地問一下，請問這兩瓶味道真的有差嗎？」並附上藍色與黃色包裝的麥香奶茶照片，直言自己其實喝不太出差別，但身邊的人普遍認為藍色比較好喝，讓她更加好奇。

貼文曝光後，網友立刻分成兩派論戰。支持藍色包裝「阿薩姆奶茶」的網友認為，藍色口味較濃郁、奶味更明顯，甚至有人從高中一路喝到現在都不曾變心，「藍色真的比較好喝」、「藍色大贏」、「我只喝藍色，兩種味道真的不一樣」、「黃的多一個說不出的怪味」、「以前喝黃色都會反胃，後來只喝藍色」。

而偏好黃色包裝「錫蘭奶茶」的網友則認為口感較香滑、甜度剛好，「黃色才是初代神級」、「黃色喝起來比較香，藍色感覺都是科技與狠活」、「黃色的味道比較像珍珠奶茶」、「我只喝黃色」、「黃色配舞鶴最對味」、「黃色比較好喝」。

事實上，根據統一官方說明，藍色瓶裝為「阿薩姆奶茶」，選用阿薩姆紅茶葉，並結合焙炒大麥、乳粉與煉乳，口感偏向濃郁甜香；黃色瓶裝則是「錫蘭奶茶」，使用錫蘭紅茶葉，搭配焙炒大麥與乳粉，整體風味較為香滑醇順。兩者在茶葉種類與甜度上皆略有不同。

