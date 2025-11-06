從小喪母...父親在高中突猝逝！公車司機「暖心舉動」讓她重回生活軌道。示意圖，非當事人／Freepik

日前有公車司機飆罵學生引起社會譁然，有網友分享自己年幼喪母、高中喪父，被一名暖心司機鼓勵後重回生活軌道的經驗，呼籲外界不要因為部分人否定整個職業，「還是有很多善良的人努力工作著」。

一名網友在Dcard以「謝謝你讓我走出失去親人的痛」為題發文，她提到自己是單親家庭，媽媽很早就因車禍過世，爸爸也在她高中時心肌梗塞猝逝，喪禮時完全沒有哭，只覺得整個人麻麻的，當時親戚頻頻關心自己，自己都一一婉拒，自己也沒什麼情緒，宛如冷血的人。

原PO表示，隔天她準備起床上學，平時已經習慣爸爸一早就會買好早餐，邊看電視邊吃，自己下樓後也會說聲早安，不過現在一切都改變了，沒有早餐、沒有電視聲，也沒有那句早安。

她接著收拾好東西走去搭公車，與平常一樣舉手招車、上車刷卡，並和固定的司機打聲招呼，然而卻讓她感到一陣鼻酸，「想到之後早上起床沒有人會再跟我說這句話了就有點難過」。

「怎麼那麼久沒來啊？」司機親切的詢問，原PO僅簡單回應「家裡有點事」，然而司機疑似領會到她的心情，在下車前向她說道「不要難過啦，上課加油啊」，讓她累積已久的情緒瞬間潰堤。

原PO表示，進教室後，自己趴在桌上不停流著眼淚，腦海中瞬間湧現過去與爸爸的種種回憶，想起曾答應他等到自己成年後要一起出國玩，現在什麼事都沒辦法做，頓時心情跌到谷底。

放學時原PO搭著公車回家，碰上一名鄰居阿嬤，激動地詢問自己「你爸爸事情都處理好了嗎」、「阿你之後怎麼辦」、「一個人住可以嗎」、「有沒有錢吃飯」，這些對話都被司機聽到，隔天上車時竟拿出一袋早餐，說道「來！要吃飽飽喔」，讓她當場愣住，司機說了句「好啦～我要開車了，快點拿去」，簡單的舉動卻讓她感動不已。

原PO表示，自從那天之後，司機不時就會關心自己，詢問有沒有喝水、不要熬夜、吃飽才有力氣、天氣冷要多穿幾件，當下忍不住開口詢問「為什麼對我那麼好」，司機說，自己身為爸爸，也會希望別人能一樣關心自己的小孩，「你爸爸如果知道還有一個人每天都會關心你有沒有吃飽、有沒有穿暖、今天開不開心、因為什麼事難過，這樣他可能才會走比較安心一點吧…」

「聽完整個心暖暖的也很高興」，原PO表示非常感謝司機的暖心舉動，也因此慢慢接受爸爸離開的事實，「是他我才有勇氣繼續面對未來的每一天」。

原PO感嘆，近期頻頻傳出司機負面新聞，讓自己回憶起高中時期碰到的那位暖心司機大哥，不禁心疼「不懂為什麼明明那麼多善良的人怎麼都沒人看見」，呼籲外界不要因為部分人而否定這個職業，「還是有很多善良的人在這個職業裡努力工作著」。



