從小妹大到南霸天 陳菊受綠敬重
昨請辭監察院長獲准的陳菊，是民進黨創黨元老之一，黨中央9樓的「創黨18人小組」大合照，有如民進黨的大門神，從黨外到執政，陳水扁、蔡英文到賴清德，屢屢提起這張照片的「重量」；賴清德總統28日離開民進黨尾牙會場，談起這位「小妹大」，臉色凝重，不難看出「菊姐」在黨內的分量。
陳菊是民進黨美麗島世代的「小妹」，卻是創黨的「元老」，無論是美麗島大審還是民進黨創黨小組，每一幀歷史照片，都有陳菊的身影。
在蔡英文時期，陳菊是小英總統的好姐妹；當年正式任命陳菊為總統府祕書長前，蔡英文剛好帶著媒體出差，當晚她開心挽著菊姐的手臂，直對媒體打趣說，「以後我是菊姐的經紀人，你們要專訪她，要先問我」。
那晚，蔡英文喜悅的心情，溢於言表，當時府方某位重要幕僚看著這一幕，就說「未來就是英菊賴（時任行政院長賴清德）」體制；後來也傳出，只要陳菊建議的人事案，蔡英文幾乎都會點頭。
除了蔡英文，一向尊敬當年黨內大老的賴清德，自然對菊姐也是相當敬重，因此儘管陳菊多次請辭，賴仍遲遲不願應准。
陳菊踏入政壇，就是從擔任前省議員郭雨新的祕書開始，自此一輩子與政治為伍。從黨外一路到當選高雄市長，成為南霸天，在高雄培植一群人稱「菊系」的子弟兵，被形容為「派系（新潮流）中的派系」。
然而，隨著陳菊離開高雄，菊系已形同解散，如今陳菊再辭監察院長，健康狀況也有待療養，昔日子弟兵回歸新潮流運作，年底的高雄市長選戰，新系力挺的賴瑞隆更有不能輸的壓力。
