從小就炒股！ 川普推「兒童投資帳戶」 橋水創辦人豪捐7500萬





美國政府推動「川普帳戶」（Trump Accounts）計畫，號召企業與慈善界共同為孩童打造長期投資資產。連全球最大避險基金「橋水」的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）宣布為川普帳戶兒童儲蓄基金加碼7,500萬美元。美國財政部部長史考特．貝森特（Scott Bessent）表示，這是一項「50州挑戰」（50 State Challenge），盼透過公私協力，確保美國孩子的財務未來。

繼美國科技富豪、戴爾科技（Dell Technologies）創辦人麥可・戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊・戴爾（Susan Dell），宣布將投入62.5億美元（約新台幣1957億元）為美國2500萬名兒童提供每人250美元的投資基金後，全球最大的對沖基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）與妻子芭芭拉．達里歐（Barbara Dalio）宣布，將為美國康乃狄克州（Connecticut）約30萬名10歲以下孩童，每人捐助250美元，對象鎖定居住在郵遞區號（ZIP Code）中位數所得低於15萬美元的家庭，總捐款金額至少達7,500萬美元。

根據《美聯社》報導，達利歐表示，自己年輕時接觸股票市場，徹底改變人生，希望透過投資帳戶，協助孩子及早踏上財務自主之路。

「川普帳戶」源自川普總統今年推動的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）所設立，並已引發金融業者爭相參與的熱潮。旨在為18歲以下兒童建立延稅式投資帳戶。所有在2025年至2028年間出生、具備社會安全號碼的美國公民，都將由財政部獲得一次性1000美元啟動金。帳戶資金必須投資於追蹤美國股市表現的廣泛股票指數基金（index fund，指數型基金），投資管理費不得超過0.10%，且受到嚴格的禁槓桿規範。

不過，美國財政部目前尚未正式啟動該帳戶。帳戶預計於7月4日、也就是美國建國250週年當天開放，家長、親友與雇主每年可再投入最多5,000美元。孩子年滿18歲後，可提領資金用於教育、購屋或創業。推動該計畫的創投家布萊德．葛斯特納（Brad Gerstner）指出，帳戶將由政府建立、民間機構管理，家長須由家長或監護人代為認領。

（封面圖／翻攝《Ray Dalio》的X）

