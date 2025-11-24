從小建立安全意識 平鎮警到校宣導受學童熱烈歡迎

學童踴躍參與交通安全課 平鎮警分局宣導獲好評。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市平鎮警分局今（24）日上午前往轄內復旦國民小學舉辦交通安全宣導活動，希望藉由深入校園的方式，讓學童在輕鬆有趣的互動中學習正確的交通觀念。活動一開始，警方以貼近孩子日常生活的情境影片、問答遊戲帶動氣氛，讓孩子們主動思考過馬路、走斑馬線與上下學交通安全應注意的細節。現場學童熱情參與，許多孩子搶著發言分享自己的經驗，讓活動充滿活力與歡笑。

平鎮警方指出，近年因行人違規與車輛未禮讓而引發的事故頻傳，為守護行人路權，自11月1日起針對「車輛不禮讓行人」及「行人違規」等行為持續加強取締。同時，警方也積極走訪轄內校園，希望透過向下扎根的教育方式，讓孩子在生活中自然養成正確的交通安全習慣，並懂得保護自己。

警方也特別感謝復旦國小的邀請與支持，使宣導活動能順利進行。透過寓教於樂的方式，不僅提升孩子們的交通安全意識，也讓教師與家長更加安心。平鎮警分局呼籲社會大眾共同重視校園周邊交通環境，提醒駕駛人經過學校時務必放慢速度、注意行人，共同為孩子打造一條更安全、更放心的回家路。(圖/警方提供)