從小愛玩刀？鐵工客廳「甩刀」嚇壞家人被判刑

台南賴姓鐵工無視保護令，持筆刺傷越南籍親家公並在客廳揮刀恐嚇，辯稱從小愛玩刀，但台南地院不採信，合併判處10個月徒刑，可以易科罰金。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕賴姓鐵工自稱從小愛玩刀，無視法院核發的保護令，多次在家中對胞姊及越南籍姊夫阮文富實施家暴，不僅持原子筆刺傷姊夫家屬，更在客廳揮刀恐嚇，雖然自稱是在「玩刀」，但台南地方法院判處賴男10個月徒刑，可易科罰金。

賴男與胞姊、越南籍姊夫等姻親同住，台南地院去年6月核發保護令，命賴男不得對胞姊實施身體或精神上不法侵害。不料，賴男收受保護令後僅11天，便在客廳與家人發生爭執，意圖攻擊姊夫的妻子，轉而與姊夫及其家人爆發衝突，賴男竟隨手抓起原子筆刺向胞姊的丈人胸口，造成對方胸壁擦傷、挫傷；隨後又與其他親戚在門口推擠，導致對方右足部挫傷且指甲損傷。

同年10月3日晚間，賴男再度無視禁令，在客廳內旁若無人持刀隨意揮舞「甩刀」。面對胞姊與姊夫等人的恐懼，賴男在庭訊時竟辯稱，他從小就有玩刀、玩火的習慣，連過世的祖父都知情，當時只是在客廳「玩一玩」，並非要恐嚇家人。然而，法官認為刀械屬於鋒利凶器，在密閉空間且有家庭成員在場的情況下揮舞，客觀上足以使人感到生命安全受威脅，具備明確的恐嚇意圖，其辯詞顯為卸責。

台南地院審酌，賴男明知法院核發保護令，竟仍對家人實施精神侵害與身體傷害。尤其自恃「玩刀」癖好，無視對他人造成的心理壓迫，考量賴男有違反保護令前科，素行不佳，針對兩次違反保護令及兩次傷害罪分別量刑，判處賴男10個月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

