從小感冒變成急性肺炎，還併發敗血症！過年前小心流感、肺炎鏈球菌，公費疫苗接種對象、方法一次看
咳嗽、發燒、痰液增多…，看似普通的「感冒症狀」，民眾仍得提高警覺，因為隨時都有可能從上呼吸道蔓延至下呼吸道，造成全身性的症狀，如全身無力、發高燒，甚至併發肺炎。 值得注意的是，去年「侵襲性肺炎鏈球菌感染症」創5年新高，嚴重恐怕引發敗血症。醫師就警告，這些病毒、細菌若「同時發生」，後果不堪設想，高危險群一定要施打疫苗，做足預防。 其實，2025年國內累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染，創下近5年新高。 因此，衛福部疾管署今年實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗(20價)，取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)接種，希望降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險。
近期天氣忽冷忽熱，今年30歲出頭的小明，出現咳嗽、發燒的輕微症狀，起初他不以為意，認為感冒放著不理自然會痊癒。
想不到病況突然惡化，送醫診斷為急性肺炎，且併發敗血症。此外，去年感染肺炎鏈球菌的案例，也創下5年新高。
別輕忽感冒 這些症狀代表病毒入侵「下呼吸道」
「預防依舊勝於治療，能打疫苗還是早點施打。」林口長庚醫院副院長邱政洵說明，流感在去年10月、11月有一波高峰，到了今年1月中又開始上升，因此疾管署再度呼籲大家施打流感疫苗，及早預防。
邱政洵補充，俗稱的感冒其實就是上呼吸道感染，初期都是咳嗽、流鼻水等容易被國人忽略，要注意是否出現全身不適的「系統性症狀」，譬如肌肉痠痛、發高燒、骨頭痠痛、走路喘等。出現這些徵兆都代表已發生「下呼吸道感染」，就不能再拖，一定要及早治療。
邱政洵點出，從上呼吸道擴散到下呼吸道速度非常快，尤其好發於高風險族群如65歲以上長者、5歲以下幼童、心血管疾病、慢性肝腎疾病、糖尿病或免疫缺陷者，因此這些族群也是公費施打疫苗的對象。
小心高風險族群易併發肺炎 更要提防肺炎鏈球菌
此外，邱政洵指出，感染流感病毒，可能併發肺炎，甚至提高感染肺炎鏈球菌感染風險，這樣的組合就相當危險。
根據衛福部疾管署統計，2025年國內累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)，創下2021年以來新高，其中導致36例死亡。根據統計，有4成病例是65歲民眾，占比達4成。
因此，今年初疾管署也更改成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策，以單劑新疫苗(20價)，取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)接種。邱政洵點出這樣對於民眾來說，施打一劑即可，更加方便，也讓民眾能更踴躍。
邱政洵建議，高風險族群最好施打完整疫苗保護，包含新冠肺炎疫苗、流感疫苗、RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，以及肺炎鏈球菌疫苗，做好完整保護。
公費疫苗施打看這裡 這245萬人有資格
疾管署為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以「單劑新疫苗(20價)」取代原本「2劑疫苗(13價及23價各1劑)接種」。
疾管署說明，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。
誰能公費施打？3類人適用
疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類
65歲(含)以上長者
55-64歲原住民
19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象
符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所(約2,800家)，接種一劑公費新肺鏈疫苗：
從未接種過肺鏈疫苗者
僅接種過23價疫苗且已滿1年者
為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者
