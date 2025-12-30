從小看到大！南部「39年老診所」元旦歇業 在地嘆：好難過

生活中心／倪譽瑋報導

民眾發現，在台南經營多年的朱讚騫外科診所，2026就要停診了。（圖／翻攝自臉書＠台南大小事）

2026年即將到來，不少店家選擇在這時畫下句點。台南的朱讚騫外科診所擁有39年歷史，如今民眾看到停診公告，2026年1月1日起，將正式終止門診及所有醫療業務，PO文直呼震撼；不少在地人得知，紛紛懷念「這一家開很久了」、「真的好難過」、「從小看到大」。

根據求職網上的資料，朱讚騫外科診所位在台南市中西區，位處人多的市區，一旁有永樂市場等重要設施。診所成立於1986年，主攻外骨科，深耕地方，扮演社區家庭醫師，為居民健康把關；除骨科，從不少看診者的評論中可見，診所也有做外傷清創、換藥。

朱讚騫診所不只有看骨科，許多人也來這處理傷口。（圖／翻攝自Google街景）

如今台南民眾於臉書社團「台南大小事」發文指出，從小看到大的朱讚騫診所要休息了，只見店內貼出停診公告，將在民國115年（2026年）1月1日起，正式停止門診及所有醫療業務，也感謝顧客過去的信任，這消息民眾驚呼「太震撼了」。

不少人看到消息，也紛紛感嘆「辛苦了，感謝醫生假日都有看診」、「真的好難過」、「謝謝朱醫師，我老家在這區也60多年，我雖不是常客，但老爸老媽是常客，感謝您幫我照料爸媽」、「這一家開很久了」、「可惜了，沒辦法繼續服務在地居民」。

