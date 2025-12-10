從小立願學紙糊、靠手藝考進大學 青年以行動展現宮廟技藝新希望

節目中心／綜合報導

在尋覓「神明寫的書」的旅程中，《寶島神很大》主持人大堡與阿白意外結識了一位年僅二十出頭、卻在傳統文化領域展露頭角的年輕堂生——冠旻。節目將帶領觀眾深入他的成長故事，看看這位少年郎如何在傳統技藝中找到自己的道路。

（冠旻與紙糊師傅王旭昇製作紙藝品／寶島神很大提供）

冠旻自小對宮廟文化充滿興趣，從糊紙、彩繪到建築都讓他著迷。國小五年級時，他第一次看到紙紮大士爺，心中受到強烈震撼，當下便默默許願：希望有一天能學會這項工藝，甚至發願如果願望成真，未來要親手打造完整作品來還願。雖然父親曾擔心糊紙等技藝應用有限，不太支持他投身此領域，但冠旻始終希望日後能赴台深造，學得更完整的理論與技術，將來再把所學帶回家鄉，讓傳統工藝得以延續。

（冠旻製作作品／寶島神很大提供）

如今，冠旻靠著紮實的糊紙技術進入台灣藝術大學古蹟修復學系就讀，更成為竹灣大義宮鸞堂的堂生，協助處理堂內大小事務，同時也熟悉法師長的科儀流程。無論是紙糊、科儀或王船製作，他都親力親為。成長過程中，他先後向紙糊師傅王旭昇與王船師傅王旭輝學藝，使他在傳統技藝與文化保存方面兼具實務與學理。

（冠旻介紹大義宮王船構造給大堡／寶島神很大提供）

想知道這位二十出頭的年輕人，如何在傳統與創新間走出屬於自己的道路？敬請鎖定 12/10（三）晚間22:15，《寶島神很大》，一起認識這位多才多藝的少年郎冠旻，感受他為守護文化與技藝所付出的青春與熱情。

