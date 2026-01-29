從小被取笑！「苟」爸帶女兒改姓「敬」由來曝光 陸網讚：長知識

大陸一名苟姓父親為避免女兒因姓氏諧音「狗」字遭受困擾，連同自己跟著女兒一起改姓為「敬」，相關話題近日登上陸網熱搜引發關注。他親曝不是隨便改第三方姓，是聽說苟姓是由「敬」姓演變而來，經長輩同意才改的。

「苟」爸帶女兒改姓「敬」引起陸網熱議。（圖／翻攝微博）

據《觀察者網》報導，現已改姓的敬先生表示，「苟」字發音與「狗」同音，自己從小就備受姓氏困擾，經常被人起外號。1月27日，敬先生在網路分享改姓成功的消息，表示兩年前小女兒約一歲時就已成功辦理改姓手續，此次分享只是想留作紀念。

廣告 廣告

敬先生透露，9年前大女兒出生時也是隨他姓「苟」，但在準備上小學時就讓她隨母改姓「徐」。二女兒出生後，他用心為小女兒取名並發布在網路上，卻意外招來大量批評，因此決定為女兒改姓。

關於改姓選擇，敬先生曾表示：「我們不是隨便改第三方姓。」他聽說苟姓是由「敬」姓演變而來，且家族裡有人姓敬，所以長輩們同意改為「敬」姓。相關消息引發網友熱議，直呼「這個爸爸煞費苦心」、「父母之愛子必為之計深遠」、「苟從敬來，這下長知識了」。

根據公開報導，苟姓改敬姓並非孤例。河南滎陽曾有苟姓村民集體改姓，河南登封上百名苟姓村民借鑑他們的做法也進行集體改姓。此後，大陸多地陸續有苟姓居民成功改姓，但也有被拒絕的案例。

「苟」爸出示二女兒出生證明。（圖／翻攝微博）

據史料記載，敬姓為中國傳統姓氏，最早可追溯至黃帝玄孫姬敬康，後衍生出媯姓分支。後晉時期因避高祖石敬瑭名諱，敬姓改為苟姓或文姓；北宋時因避趙匡胤祖父趙敬之諱，部分恢復的敬姓再次改回文姓；南宋時期又因避宋高宗趙構名諱，苟姓讀音被改為上聲，部分族人棄姓。清朝乾隆年間，四川南部縣苟化蘭因進士殿試被賜改敬姓，此後該地苟姓普遍改為敬姓。

對於姓名變更的法律規定，北京德和衡律師事務所高級合夥人馬麗紅律師表示，根據《中華人民共和國民法典》，自然人享有姓名權，有權依法決定、使用、變更或者許可他人使用自己的姓名，但不得違背公序良俗。自然人應當隨父姓或者母姓，但在特定情形下可以在父姓和母姓之外選取姓氏，包括選取其他直系長輩血親的姓氏、因由法定扶養人以外的人扶養而選取扶養人姓氏，或有不違背公序良俗的其他正當理由。

延伸閱讀

黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」

兩口肉換成毛豆「全死因風險降1成」 你的細胞工廠變身台積電！

賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」！自稱知國家內幕 被網翻出熱議