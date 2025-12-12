從小被媽打到頭破血流！新竹男悲慘童年曝光「拒養生母」法官也同情判准

記者羅欣怡／新竹報導

新竹男子從小被媽媽打，感受不到家庭溫暖，長大後聲請免除對母扶養義務，新竹地院判准。（示意圖／翻攝自pixabay）

少了愛的家！新竹男子阿偉（化名）從小和弟弟被生母打到大，舉凡衣架、皮帶、鐵棍都可以是媽媽手中的「工具」，甚至還曾因父母外出失聯，驚動鄰居找來消防局出動雲梯車救援，甚至阿偉回到外婆家也遭排斥，只能流落街頭。阿偉從幼童到出社會，都沒感受到媽媽的溫暖，自力求學長大後聲請免除對母扶養義務，新竹地院判准。

判決書指出，阿偉的母親時常對他們兄弟倆出氣，一度他被打到到頭部破裂，需送醫縫合處置；有一次他洗澡滑倒，後腦撞到浴室台階角落當場噴血，但母親也沒有任何作為，只要他躺在客廳用衛生紙止血，根本是罔顧年幼兒子的生命，更是沒有盡到照顧的義務。

阿偉回憶，甚至有一次爸媽忽然外出聯絡不到人，鄰居還報警，消防局出動雲梯車將他們救下，但因找不到爸媽，只能先把兄弟倆安置在派出所。

父母分居後，爸爸帶著弟弟離開，媽媽狀況變得更不好，從小阿偉就被迫長大，即使和母親返回外婆家，也被他們排斥、驅趕，讓他只能流落街頭，靠舅舅、舅媽接濟，對他身心造成重大創傷。

阿偉說，小學2年級時，與母親搬到竹北居住，但媽媽手中一有錢就是捐款到附近宮廟，他曾因餓到受不了，去偷房東的早餐店餐點，但後來被發現，遭房東逐出。

阿偉認為，自幼長年母親未盡應有照顧及扶養義務，反以暴力、不當對待、重大疏忽及遺棄等行為，致其身心受有重大損害，且成長過程中所受痛苦與影響深遠，因此聲請減輕或免除對母扶養義務。

法官審酌，阿偉的母親在兒子成長過程中，動輒施以肢體暴力，使兒子長期生活在家庭暴力陰影之下，造成身心極大壓力，又本身長期安置於療養中心，期間至兒子成年前，未善盡照顧之責，都有賴祖母協助及孩子自力謀生、求學，導致親子關係淡漠。如由阿偉負擔對母扶養義務，顯失公平，因此裁定免除。

