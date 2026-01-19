從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親

廖聰賢17日晚間狠心持刀殺害雙親，並於稍早落網，目前正在蘆洲警分局偵訊中。（圖／陳柔瑜攝）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親後逃逸，在逃亡2天後，19日晚間6時15分在新莊巷弄內落網，據了解，廖嫌啃老多時，但他不滿父母管教嚴格，害他在家中長期不開心，這才會買好開山刀，預謀殺害雙親，確切案情則仍須釐清。

據了解，廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，並靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，並於當日晚間逃逸。

警方獲報後展開調查，19日晚間6時15分在新莊巷弄內逮捕廖男，而他身上當時還帶著美工刀、螺絲起子和尖嘴鉗等雜物，身上還有一千多元現金，現已被移送蘆洲警分局偵訊。

據悉，廖嫌不滿父母對他管教嚴格，從小到大對他動輒打罵，他與雙親長期不睦，在隱忍已久下於日前購買開山刀殺害雙親，並於19日晚間痛下殺手，確切案情則仍須釐清。

