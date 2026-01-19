「從小被打罵已忍很久」 蘆洲逆子逃亡工地過夜落網坦承37刀弒親

蘆洲雙屍命案嫌犯廖聰嫌落網。呂健豪攝

持開山刀狠心殺害雙親的蘆洲逆子廖聰賢，今（19日）晚間6點多在新莊棒球場附近遭巡邏警員查獲，落網時被查出身上還有美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，身上衣著也再度更換，與逃逸時被監視器拍到的穿著不同，他落網後坦承手刃雙親，聲稱是因為從小遭父母打罵，已經忍很久了，至於讓他狠心痛下殺手的關鍵原因，仍待警方持續釐清。

廖聰賢17日持開山刀狠心殺害父母，父親身中24刀、母親13刀慘死，他在犯案後騎乘機車離開蘆洲住家逃往三重，並將機車棄置在三和路四段160巷及自強路三段110巷口的路邊停車格後，步行離開棄車現場，更改搭計程車逃往新莊下車。

廣告 廣告

警方調閱監視器，鎖定廖嫌逃往新莊後即停留在新莊棒球場附近，今日晚間6點多，新莊派出所副所長陳鴻智巡邏發現其身影，立即通報警力支援將他逮捕，並在身上查獲衣物、車鑰匙、美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，以及現金千餘元，而他在逃逸期間，都在新莊體運園區周邊的工地過夜。

廖聰賢坦承持開山刀殺害雙親。翻攝畫面

據悉，廖嫌落網後初步坦承犯案，警方在車箱查獲的開山刀即為凶刀，但因涉及物證，需待警方採驗後才能確認，而他向警方供稱，之所以會對雙親痛下殺手，主要是從小遭父母打罵，心中積怨已久，至於行兇的關鍵原因，仍待警方訊問後才能釐清，後續將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

蘆洲逆子37刀手刃雙親 落網時身上還有刀

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

JJ林俊傑遭控PUA高手！前女友曬慶生貼臉照怒揭4年地下情 「受夠了劈腿仔官宣」