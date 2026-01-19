從小被打罵是殺機？ 蘆洲弒親逆子落網認「早就想殺人」

廖姓男子涉嫌殺害雙親，於今日晚間在新莊落網。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區發生弒親命案，36歲男子廖聰賢於17日晚間在住處，持刀殺害67歲父親與75歲母親，2人全身遭砍10多刀慘死。命案直到18日下午才被發現，警方成立專案小組展開追緝，歷經約27小時搜索，於19日晚間6點多在新莊新泰路將廖男逮捕歸案。廖男落網後供稱，自己從小遭父母打罵，早已萌生殺意，才會預謀買刀行凶。

為何遲了一天才曝光命案？

警方指出，死者的陳姓表妹因多次聯絡不上廖男，18日下午前往其住處查看，在門外撥打電話時，清楚聽見屋內手機鈴聲卻始終無人回應，察覺異狀後報警。警方會同鎖匠破門進入，發現廖姓父母倒臥客廳，已明顯死亡，地板滿是血跡，現場怵目驚心。

廣告 廣告

初步勘驗顯示，2名死者身上均有10多處刀傷，遇害時間研判為17日晚間。警方在現場查扣一把疑似凶器的水果刀，隨即調閱周邊監視器畫面，發現死者於當晚9點返家，廖男則在9點31分騎車離開住處後失聯，因而被鎖定為重大嫌疑人。

長期打罵成為殺人動機？

據了解，廖男供稱自己長年承受父母嚴格管教與打罵，情緒長期累積，早已起意殺害雙親，預先購買刀械，在家中先殺害母親，再對父親下手。

警方展開地毯式搜索，調閱大量監視器畫面並派員查訪。期間，廖男多次更換交通工具，曾搭乘機車與計程車，在巷弄與防火巷內躲藏，還刻意變裝企圖躲避追緝，仍難逃法網被巡邏員警發現逮捕。

蘆洲警分局表示，全案將持續釐清確切犯案經過與動機，依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

蘆洲弒親案父母手上滿是刀傷 高大成揭背後原因：賭對方不會真的動刀

吃不到了！蘆洲蔥油餅夫妻過世「永久歇業」 網悲悼：老闆、老闆娘辛苦了

有片／蘆洲雙屍命案「死者最後身影曝」 夫有接刀傷、妻頭部「出現明顯凹陷」