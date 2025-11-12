從小被說太乖、很無趣！「最美星二代」韓菲長文反擊 米可白7字打氣
記者陳宣如／綜合報導
演藝圈知名夫妻檔王中平和余皓然的女兒韓菲，雖然被譽為「最美星二代」，但她卻經常聽到「你太乖了」、「你太正經了」、「你好無趣呀」等評價。然而，這位星二代近日在臉書上霸氣反擊，直言「我覺得我是個超級有趣的人！！！」，展現出滿滿的自信。
韓菲近日在IG分享了她對自我認同與人際相處的看法。她坦言，從小到大常聽到「你太乖了」、「你太正經了」等評語，當下雖然總想為自己平反些什麼，也想著要如何在短時間內向別人證明些什麼，但她忍不住思考「一定得在短時間內把各個面向的自我都捧出來才能向別人證明自己不如表面看起來那樣單一嗎？」，再想一想，發現好像說什麼都不是，也毫無意義，於是她總笑笑著回應「會嗎？」
韓菲說，現代社會步調快速，似乎人人都必須「有效率地展現自我」才能被看見更多可能性，但她認為一旦人際互動都建立在「有目的性的自我表現和自證」之上，就會失去許多人際交往中最真實、最純粹的本質，「於是誰也沒真正聽進誰說的話，誰也沒真正了解誰——這是我覺得最恐怖的社交狀態。」
韓菲坦言自己總是對許多事抱持過於樂觀、理想化的心態，也曾思考自己是否太過頑固、太不知變通，但仍希望在每個人生階段都能對當下的自己誠實，即便被誤解、不看好，甚至被貼上片面標籤，她仍希望能「發自內心地相信、愛自己，並以自己的方式和步調做自己」。
在這篇貼文的最後，韓菲表示自己理直氣壯的在內心吶喊「我覺得我是個超級有趣的人！！！」認為也許這就是她的叛逆。深度自省的貼文引發網友熱烈回應「你很棒！」、「人生很短，做自己快樂的事就好」、「最真實的韓菲最美！」，藝人米可白也現身留言鼓勵「你很可愛又漂亮…」，為韓菲送上暖心打氣。
更多三立新聞網報導
米可白又被當成狗！教授口誤「機場聞行李」全場笑翻 本尊回應了
豬瘟侵台！他稱飛機落地「有米可白聞行李」 謝震武爆笑：是米格魯啦
才爆隱形富豪！江淑娜復出震撼全台 王中平鬆口真實私交
錄到一半出事了！米可白男友險舊傷復發爆意外 「驚人下場」曝光
其他人也在看
投票挺街舞、拿券吃美食 桃食安心舞動健康嘉年華線上應援開跑
為推廣食品安全與健康生活觀念，桃園市政府衛生局以創新方式推出年度亮點活動「桃食安心舞動健康嘉年華」，以青春、創意與行動結合「食安 × 健康 × 青春」，邀請全國學生與市民共同參與，讓食安與拒菸理念以潮流方式融入生活。衛生局表示，活動即日起至11月21日舉辦「街舞人氣初選線上投票」，民眾可透過「桃園市民卡APP」欣賞各組參賽隊伍影片並為喜愛的作品投票。投票即可獲得2張摸彩券，完成食安知識問卷與宣導影片再加碼獲得2張面額50元美食券，本次發出12,000張數位美食券，數量有限、送完為止。民眾可自11月25日至115年1月31日於全市約600家合作優良餐飲與食品業者兌用優惠折抵，合作名單可上「桃食安心資訊平台」（https://food-safety.tycg.gov.tw/）查詢，輕鬆享受「邊投票、邊吃美食」的樂趣。為延續熱潮，「桃食安心舞動健康嘉年華」將於12月6日至7日在桃園藝文廣場登場，現場將再發出數萬張美食券，且匯集特色美食、手作甜點、異國料理與地方優良業者展出，並舉辦街舞決賽、親子闖關、有獎問答及健康飲食宣導等活動。衛生局表示，希望透過青年創意與全民參與，讓食品安全與健康生活理念台灣好新聞 ・ 15 小時前
才舉家移居澳洲！嗆辣女星挨酸「過氣」不忍了 親上火線反擊
女星楊皓如憑藉流利口條活躍於各大綜藝節目，育有一雙子女的她，近來為了孩子的學業舉家移居澳洲，而她為了工作則是澳洲、台灣兩邊跑。日前楊皓如公開被酸民罵「過氣明星」的截圖，坦言藝人被網友照三餐罵已是日常，這次之所以會公開發文並不是自己玻璃心，「要回就乾脆回給你們看，還不如讓大家笑一笑。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
【記者張嘉誠／綜合報導】 合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張 […]民眾日報 ・ 15 小時前
張信哲二度登倫敦開唱！台上一脫引全場尖叫 驚喜同框世界級歌手
「情歌王子」張信哲日前登上倫敦OVO Arena Wembley舉辦《未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會》倫敦站，這是他生平第二度插旗倫敦開唱，其實這場演出原本早在五年前就要舉辦，但因疫情阻隔，終於在2025年圓滿實現。中天新聞網 ・ 19 小時前
「個股週選擇權」即將掛牌，台積電、聯發科、鴻海、長榮、緯創打頭陣
期交所將於12月8日推出「個股週選擇權」，除每月第1個週三外，每週三掛牌2週後到期的週契約，搭配第3個週三到期的月契約，形成「週週皆有契約到期」的完整架構，交易人可以精準鎖定財報、法說會或除權息等關鍵時點，快速建立短期部位，擴大交易與避險彈性。 首波掛牌5檔重量級標的 12月8日掛牌5檔個股週選擇權，首次週契約到期日為12月10日（週三），12月17日（......風傳媒 ・ 1 天前
辛龍痛失劉真5年後復出！吳宗憲暖心鼓勵 曝坤達現況：希望他快回來
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導歌手辛龍在劉真過世沈寂演藝圈5年，直到近日才復出，11日更公開2首新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。對此，身為辛龍前經紀...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
謝侑芯命案》調查報告已完成！起訴黃明志「最快周四會有結果」
馬來西亞歌手黃明志，上個月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭到警方延扣調查。繼昨日媒體傳出，周四就會有結果後，今（12日）大馬警方也證實，調查報告已經完成，目前已交由檢方，等待下一步指示。中時新聞網 ・ 15 小時前
赴宜蘭蘇澳關心淹水災情 卓榮泰指示三原則協助受災民眾
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日降下豪雨，導致多處積淹水。關心地方災情，行政院長卓榮泰今（12）日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形。卓榮泰向所有蘇澳及其他地區飽受水災之苦的國人同胞，表達政府最高慰問之意，並強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
簡廷芮曖昧王品澔關鍵對話外流？他被狠酸：以為石沉大海了嗎
男星范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿出軌，對象正是人氣男星王子，引起社會一片譁然，甚至有消息指出不只「粿王戀」，還有另一對沒被爆出的出軌情侶，不少網友也將矛頭指向曾為一同出遊的旅伴簡廷芮跟王品澔，沒想到今（11日）週刊爆料兩人關鍵曖昧對話被發現。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前