從小被說太乖、很無趣！「最美星二代」韓菲長文反擊 米可白7字打氣

演藝圈知名夫妻檔王中平和余皓然的女兒韓菲，雖然被譽為「最美星二代」，但她卻經常聽到「你太乖了」、「你太正經了」、「你好無趣呀」等評價。然而，這位星二代近日在臉書上霸氣反擊，直言「我覺得我是個超級有趣的人！！！」，展現出滿滿的自信。

演藝圈知名夫妻檔王中平和余皓然的女兒韓菲，被譽為「最美星二代」。（圖／翻攝自韓菲臉書）

韓菲近日在IG分享了她對自我認同與人際相處的看法。她坦言，從小到大常聽到「你太乖了」、「你太正經了」等評語，當下雖然總想為自己平反些什麼，也想著要如何在短時間內向別人證明些什麼，但她忍不住思考「一定得在短時間內把各個面向的自我都捧出來才能向別人證明自己不如表面看起來那樣單一嗎？」，再想一想，發現好像說什麼都不是，也毫無意義，於是她總笑笑著回應「會嗎？」

韓菲說，現代社會步調快速，似乎人人都必須「有效率地展現自我」才能被看見更多可能性，但她認為一旦人際互動都建立在「有目的性的自我表現和自證」之上，就會失去許多人際交往中最真實、最純粹的本質，「於是誰也沒真正聽進誰說的話，誰也沒真正了解誰——這是我覺得最恐怖的社交狀態。」

韓菲近日在臉書上霸氣反擊。（圖／翻攝自韓菲臉書）

韓菲坦言自己總是對許多事抱持過於樂觀、理想化的心態，也曾思考自己是否太過頑固、太不知變通，但仍希望在每個人生階段都能對當下的自己誠實，即便被誤解、不看好，甚至被貼上片面標籤，她仍希望能「發自內心地相信、愛自己，並以自己的方式和步調做自己」。

藝人米可白現身留言鼓勵韓菲。（圖／翻攝自韓菲臉書）

在這篇貼文的最後，韓菲表示自己理直氣壯的在內心吶喊「我覺得我是個超級有趣的人！！！」認為也許這就是她的叛逆。深度自省的貼文引發網友熱烈回應「你很棒！」、「人生很短，做自己快樂的事就好」、「最真實的韓菲最美！」，藝人米可白也現身留言鼓勵「你很可愛又漂亮…」，為韓菲送上暖心打氣。

