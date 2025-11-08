從小資到性能粉都滿意！馬自達11月限時優惠很有誠意
記者鍾釗榛／綜合報導
台灣馬自達再度展現品牌誠意，宣布2026年式MAZDA3與CX-30全面升級科技配備，在維持原有售價（自新台幣88.8萬元起）的前提下，全車系標配10.25吋中央資訊顯示幕，提供更清晰、更便利的駕駛體驗，進一步強化「人馬一體」的駕馭感受。
CX-30導入駕駛偵測與橫向警示
全新CX-30 20S Signature車型更進一步導入「駕駛面部偵測攝影機」與「前方橫向車流警示功能（FCTA）」，可即時偵測駕駛疲勞狀況並主動提醒，同時在巷弄或低速行駛時偵測側向車流，協助避免碰撞風險，守護每一段通勤與出遊的安心旅程。
MAZDA3質感再升級
深受年輕族群喜愛的MAZDA3 20S Ace Edition，也同步升級為10.25吋中央螢幕，無論是導航、音樂或車輛資訊都更直覺操作。魂動設計依舊迷人，搭配穩定的操控與豐富安全科技，讓都會駕馭更顯從容。
MX-5開放接單
經典敞篷跑車MX-5也迎來2026年式更新！手排車型新增非對稱式限滑差速器（Asymmetric LSD），過彎更穩定；自排版MX-5 RF則加入荒漠棕Nappa真皮座椅與同色內飾，質感全面升級。自導入改款以來，短短18個月已賣出超過500台，再次印證MX-5的不朽魅力。
11月購車禮遇加碼
為回饋消費者支持，馬自達11月推出限時優惠，入主熱銷CX-5享7年原廠保固與70期高額0利率，還能再享最高10萬元貨物稅減免；而旗艦車款CX-60與CX-90也提供5萬元購車禮遇。
