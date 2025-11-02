從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森

今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。

山本由伸在世界大賽中勇奪3勝，拿下MVP。（圖／達志影像美聯社）

日本投手山本由伸在今年MLB世界大賽中展現出色表現，成為道奇隊奪冠的關鍵人物。他在季後賽六場比賽中取得五勝一敗的優異戰績，其中兩場完投，特別是在對戰藍鳥的系列賽中，三戰全勝，投了17.2局僅失2分，防禦率低至1.09，因此當之無愧地獲得世界大賽最有價值球員（MVP）的殊榮。山本的表現被拿來與名人堂投手「巨怪」強森2001年的成就相比，兩人都在世界大賽中拿下3場勝投，成績相當接近。

廣告 廣告

山本由伸在賽後接受訪問時表示，雖然他連續兩天上場比賽，但所有球員的身體狀況都已經到達極限，大家都盡了全力。他謙虛地描述自己的身體狀況，說與其說肩膀和手肘很疲勞，不如說整個身體已經鬆下來了，就是已經盡全力了。山本的封神演出連同樣旅美的大前輩達比修有都給予高度讚賞。他賽前常說的必勝名言「輸球不是選項」，現在也成了網購商城的熱門商品。

事實上，自從加盟道奇隊以來，「山本效應」就已經非常熱門。他代言的廣告一支接一支，甚至還與日本棒球傳奇人物鈴木一朗合作拍攝機能性飲料廣告。這位27歲的投手不僅在球場上表現出色，在商業價值方面也相當驚人。

根據山本由伸今年的合約內容，他的年薪高達1000萬美元，再加上入選明星賽的激勵獎金10萬美元，以及至少700萬美元的代言收入，在日本體壇中，他可說是大谷翔平以外最會賺錢的男人。山本由伸如今已經成為道奇隊的王牌投手，在27歲的年紀，他才正要開啟屬於自己的「山本時代」。

更多 TVBS 報導

世界大賽G2！山本由伸完投勝日本第一人 教頭：展現不輸球氣勢

道奇世界大賽G5大熄火！ 藍鳥6：1痛宰 取聽牌優勢

大谷翔平G4敗投！道奇被藍鳥打爆 世界大賽2比2扳平

憶安倍、看世界大賽G3！ 「川高會」登場 盼美日最強同盟

