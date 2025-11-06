從小養成珍惜水習慣 臺東環保局推出環境繪本鼓勵親子共讀

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣環境保護局推出環境教育繪本《小水滴哭什麼？》，書中將小水滴化為孩子身邊可愛的朋友，引導孩子們發現，原來我們日常生活中不經意的浪費與污染行為，都會讓水資源感到難過，鼓勵家長可透過電子書（https://reurl.cc/ZNNRXV）或環境部線上影音館（https://sgw.moenv.gov.tw/children/PlayVideo.aspx），與孩子一起閱讀與討論，讓學習更有趣、更貼近生活。

臺東縣政府指出，臺灣雖然降雨量看似豐沛，但因地形陡峭、降雨集中，加上區域與季節分布不均，水資源常常難以保存，每人每年的可用水量僅為全球平均的1/6，被列為世界缺水國家之一，因此，水資源的管理與保護刻不容緩。《小水滴哭什麼？》環境教育繪本，透過簡單文字與生動畫面，讓孩子明白「水，並不是用不完的」，並學習到污水排放、隨手浪費等行為，都會影響環境與生活，這也呼應了聯合國SDG 6「潔淨水與衛生」的目標。

環保局表示，此繪本不僅適合親子共讀，也是學校環境教育的好教材，小朋友在故事中會思考「我要怎麼做，才能讓小水滴開心？」像是刷牙時關掉水龍頭、不亂丟垃圾、不將廢油倒入水槽，這些日常小動作，就能大大減少浪費與污染。

環保局呼籲，透過繪本教育，不僅能培養孩子對水資源的珍惜，也能帶動家庭一起改變習慣，把永續的觀念落實在生活之中。未來，環保局將持續推動土壤與地下水保護，並結合校園與社區教育，讓愛護水資源的觀念在孩子心中萌芽，在家庭與社會持續發酵，共同守護臺東清澈的水源與美麗的家園。（照片記者朱達志翻攝）