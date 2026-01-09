從少女時代到solo！太妍確定續約SM娛樂，19年合作再寫新篇章





韓國天團少女時代隊長太妍，今（9）日正式確認與SM娛樂完成續約。SM娛樂透過官方聲明表示，雙方是「基於長時間累積的信任與深厚的夥伴關係」再次攜手合作。這也代表，太妍自2007年出道以來，長達19年的合作關係將持續延伸。

出道19年的合作夥伴

太妍自2007年以少女時代隊長身分出道，歷經團體巔峰期、成員各自發展階段，到K-POP世代快速汰換的產業變化，她始終穩居核心位置。這次的續約不只是單純延長合約年限，更被外界視為雙方在音樂理念與長期規畫上的高度共識，也再次印證太妍在SM體系中的指標地位。

Solo「信聽太」！

2015年正式展開個人歌手活動後，太妍接連推出〈I〉、〈Why〉、〈四季〉、〈Spark〉、〈INVU〉、〈To. X〉等代表作，音源成績與市場評價始終維持高水準。

廣告 廣告

她極具辨識度、情感穿透力十足的嗓音，讓她在競爭激烈的女Solo市場中站穩腳步，也成功建立「信聽太」的名聲，也就是「只要是太妍，就值得一聽」的金字招牌。

圖片來源：IG@taeyeon_ss

10週年精選輯

迎來個人出道10週年的太妍，近期推出首張精選專輯《Panorama : The Best of TAEYEON》，透過橫跨不同時期的代表作，完整回顧她的音樂軌跡，也再次證明作品的耐聽度與時代穿越性。

SM娛樂也在聲明中強調，未來將在音樂製作、全球活動與多元發展面向持續給予全力支持，確保太妍以國際級藝人的定位持續前進。這不僅代表她對公司資源與發展方向的認同，也顯示SM仍將太妍視為長期音樂價值與品牌核心的重要支柱，對粉絲而言，合約更像是一份安心保證。

有趣的是，消息曝光後，不少台、韓粉絲紛紛開玩笑表示：「SM最大的黑粉續約了」、「又罵又挺就是太妍」、「是不是該頒個董事席位？」事實上，太妍過去多次在節目或演唱會上直接開酸公司安排，吐槽完還會自己偷笑，反而成為她最鮮明、也最圈粉的個人特色之一。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

控蔡依林演唱會像邪教？遭官方提告後，網紅不死心再反擊

「文泰一性侵案」被批毫無悔意！一審上訴失利，二審維持判決