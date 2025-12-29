從尿布買到維骨力！好市多20年老會員曬「歷代聯名卡」經典直立式曝光

生活中心／綜合報導

近日有民眾在社群平台分享，家中收到好市多（Costco）贈送給「20年老會員」的烤雞，意外掀起一波集體回憶殺。貼文中感嘆，從童年一路到成家立業，好市多幾乎貫穿了整個人生階段，也讓不少網友直呼「原來我們也跟著好市多一起老了」。

原PO表示，家中幾乎所有日用品都仰賴好市多，只要賣場還在，會員卡大概就不會停用。甚至連聯名信用卡都已更換到第四張，直到母親提起，才驚覺自己對早期「直式設計」的聯名卡幾乎沒有印象。這段分享也讓網友驚呼，「第一次知道好市多以前有直式信用卡」。

原PO秀出好市多聯名卡，意外掀起集體回憶殺，有網友驚呼竟有直式信用卡。(圖/翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》)

貼文中細數人生不同階段的購物轉變，也引起高度共鳴。小時候跟著爸媽逛賣場，購物車裡裝的是零食和牛肉；長大後開始自己採買，變成家用品、補充包與熟食；有了孩子後，推車幾乎只剩尿布；如今則是固定報到藥品與保健品區，甚至有時會在黃金櫃前駐留、看看CP值。

有網友笑說，每次進場前都告訴自己「只買一點」，但結帳時卻完全想不起來那些東西是什麼時候放進推車的。（圖／記者李育道攝影）

不少網友在留言中分享自身經驗，有人表示自己是18年資深會員，正朝20年邁進；也有三年菜鳥會員自嘲「離烤雞還好遠」。針對「會員年資要多久才有烤雞」的提問，網友也補充，好市多會貼心致贈滿20年會員資格的老會員烤雞，讓不少人直呼「又到了領『烤雞』的日子」。

此外，近期關於會員費是否調漲的討論也再度被提起，有網友認為，即使真的調漲，仍會持續續卡，因為「去一趟買到的價差幾乎就回本了」。也有人笑說，每次進場前都告訴自己「只買一點」，但結帳時卻完全想不起來那些東西是什麼時候放進推車的。

從被父母牽著逛賣場，到孩子長大後換自己結帳，好市多對不少家庭而言，早已不只是量販店，而是一段長達數十年的生活記憶。正如網友所言：「歲月不是殺豬刀，好市多才是。」

