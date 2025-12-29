從尿布買到維骨力！網友感嘆好市多「承載20年青春」：歲月不是殺豬刀

美式賣場好市多（Costco）進軍台灣多年，累積了大批忠實顧客。近日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，收到官方寄來的「20年老會員感謝函」及烤雞兌換券，讓他不禁感嘆時光飛逝，這張會員卡竟默默陪伴了全家20個年頭。貼文一出，引發眾多資深會員共鳴，紛紛曬出自己的年資與購物回憶。

原PO表示，好市多承載了他從童年到成年的回憶。小時候跟著父母逛，購物車裡裝的是零食與牛肉；長大後自己採買，變成了家用品與尿布；如今步入中年，逛到藥品保健區不再只是路過，而是「固定報到」比價。他幽默形容：「歲月不是殺豬刀，好市多才是。」此外，他也提到家中的聯名卡已經換了第四張，甚至曾經持有罕見的「直式」版本，見證了賣場的歷史變遷。

針對近期頻傳的「會員費調漲」話題，原PO與許多網友皆表示，雖然會費可能增加，但考量到商品價差與習慣，只要好市多還在，應該就不會剪卡。不少網友留言附和：「進去前說只買一點，出來都在想這些什麼時候拿的」、「重點不是會費，是每次進去都懷疑人生，錢包破洞」。

文章最後，原PO也拋出萬年難解的「宇宙級問題」：到底是念「摳斯摳」還是「喀斯摳」？引發網友熱烈討論。這篇貼文不僅喚起了大家的購物回憶，也再次驗證了好市多在台灣消費者心中的獨特地位。

