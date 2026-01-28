從尿液看健康 家醫科醫師李子羚推動蛋白尿篩檢

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院團隊社區服務列車，開抵隘門社區活動中心，辦理健康篩檢活動，提供民眾多項簡易健康檢查及衛教諮詢服務，協助社區居民了解自身健康狀況，及早發現潛在健康風險，獲得在地民眾熱烈迴響。

此次活動由澎湖醫院專業醫療團隊提供服務，現場除安排基本健康檢測外，亦針對慢性疾病防治與日常健康管理進行衛教說明，提升民眾對疾病預防及健康促進的重視。活動中特別由家醫科醫師李子羚向民眾說明「蛋白尿」的相關知識與重要性，提醒民眾透過簡單的尿液檢查，即可及早掌握腎臟健康狀況。

李子羚指出，蛋白尿的成因可分為病理性與生理性2大類。病理性蛋白尿多與腎臟功能受損有關，常見於高血壓、高血糖、高血脂等3高慢性病患者。若上述慢性疾病長期控制不佳，可能逐漸造成腎臟功能受損，甚至演變為慢性腎臟病；至於生理性或暫時性的蛋白尿，通常屬於可逆狀況，在誘發因素消除後即可改善，例如急性發燒、感染、脫水，或在驗尿前進行較為激烈的運動等情形；另外，部分青少年亦可能出現所謂的「姿勢性蛋白尿」，多半在改變姿勢或休息後即可恢復正常。

未來澎湖醫院將持續結合在地優質資源，走入更多社區，讓「預防勝於治療」的理念深入人心，並持續與在地關懷據點合作，將專業的醫療服務帶進社區，讓每一位居民都能享受到便捷的健康照護，並在熟悉的社區環境中，感受到安心與關懷。

