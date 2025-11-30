從山之源到水之涯 台江生命風情攝影特展開展

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園管理處攜手攝影家許釗滂，推出「從山之源到水之涯─台江生命風情攝影展」，從即日起至明年3月29日在台江國家公園遊客中心展出。台江處邀請民眾一同走進鏡頭中的台江，窺見光影交織而成的台江風情之美。

台江處表示，照片是一種寫實紀錄，也是攝影家以光影與獨到感性描摹的風情詩篇。台江處這次邀請以捕捉台灣國家公園壯麗之美聞名的「光影魔術師」許釗滂，精選展出多年來於台江拍攝的代表作品。從台江國家公園主脈─曾文溪溪谷一路延伸至廣闊的台江濕地，透過他擅長的光影掌握和細膩視角，探索台江多元地貌和壯麗的自然風貌與生機。

台江處表示，台江這片水陸交織之地，蘊藏著豐富的自然景觀與人文故事，希望透過這次特展的5大展區─「原始之生」、「潮間之地」、「境界之民」、「光影之間」及「生命之海」，讓民眾重新閱讀台江，看見美景背後的環境價值，並理解國家公園棲地保育與永續環境的重要性。

