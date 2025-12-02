從山地義診到跨國宣教：78歲仍奔走東南亞與偏鄉 翁瑞亨獲「國際醫療典範獎」
翁瑞亨醫師獲「國際醫療典範獎」個人獎，近半世紀深耕國內外醫療。（攝影／陳稚華）
「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？ 人還能拿什麼換生命呢？ 」這句出自《聖經》的話語，深刻地影響了翁瑞亨醫師的人生選擇。
今年78歲的翁瑞亨，在獲得2006年第16屆醫療奉獻獎後，日前又得到第10屆「國際醫療典範獎」個人獎的殊榮，於1日在衛福部舉行頒獎典禮。
翁瑞亨是推動台灣海外醫療的重要先驅之一，自1980年代起，他帶領屏東基督教醫院進行山地巡迴醫療與泰北難民義診，開創了跨境醫療宣教的新模式。多年來，他深耕跨文化醫療，在布吉納法索、泰國、寮國、緬北等地進行巡迴義診，提供婦幼照護、基層醫療服務，並結合社區福音關懷。
他回憶道，自己當年考上台大醫學系的時候，就在思索：「人生到底要做什麼？」因為相信耶穌，他認定自己應該做一些「有意義、有價值」的事情，也就是去幫助一些貧苦的、偏遠地區、有需要的人。
正是這份信念，讓翁瑞亨後來離開台大醫院的安穩工作，走向台灣偏鄉—恆春、屏東、嘉義，乃至國際舞台，包括泰國、寮國、越南、印尼等地，投入長期的醫療義診工作。「透過這個過程，我覺得心裡非常穩當，也覺得人生有意義、有價值。」
多年來走遍泰北、寮國、緬北邊境，翁瑞亨帶領台灣醫療團隊跨越文化與語言落差。（圖片來源／翁瑞亨提供）
翁瑞亨醫師榮獲第10屆國際醫療典範獎個人獎，衛福部頒獎典禮現場氣氛溫馨感人。（攝影／陳稚華）
出國夢與偏鄉需要的拉扯：從沙烏地轉向恆春
翁瑞亨的醫療旅程始於台灣偏鄉。大學時期他參與山區義診，深刻體會偏鄉醫療資源的匱乏，也在心中埋下奉獻醫療的種子。
1975年自台大醫學系畢業後，翁瑞亨在等待入伍的2個月前往恆春基督教醫院做志工，當時醫院只有10張病床，由一位芬蘭醫療宣教士獨自守護，他看見這位遠從北歐而來、受過良好訓練的醫師，不求回報地在炎熱偏鄉奉獻生命，深受震撼。
退伍後，他翁瑞亨選擇在台大接受外科訓練，盼望未來能在偏鄉第一時間為病人解除痛苦。訓練完成後，正值台大醫院要派醫療團前往沙烏地阿拉伯服務，他原本報名加入「中沙醫療團」，卻又聽聞恆春醫院急需人手，陷入抉擇。祈禱尋求上帝帶領後，他的出國簽證始終未核發，加上父母盼他留台，最終他選擇回到恆春報到，也踏上了往後一生投入偏鄉與宣教醫療的道路。
1987年，翁瑞亨出任嘉義基督教醫院第5任院長，在擔任院長期間，他積極推動醫院國際化合作，並首創外籍移工關懷中心，建立外勞身心靈支持系統；1999年成立「居家服務中心」推展嘉義地區獨居老人的居家、送餐服務，並陸續成立發展遲緩兒童早期療育通報轉介中心，協助發展遲緩兒獲得良好的療育機會。
1975年翁瑞亨在恆春基督教醫院擔任志工，受到北歐宣教醫師的奉獻精神震撼。（攝影／陳稚華）
恆基歲月奠定翁瑞亨「走進最需要的地方」的信念，也開啟他之後的跨國宣教旅程。（攝影／陳稚華）
走進最需要的地方：從醫者到宣教士的呼召
2000年卸下院長職務後，隔年翁瑞亨獲行政院衛生署延攬出任保健處長（後改制為國民健康局，擔任首任局長一職），並展開國民健康訪查、設置區域性癌症防治中心、戒菸專線、改善婦女親善就醫環境，並在SARS期間參與台灣重大防疫決策、強化公共衛生體系，致力推動衛生教育的腳步從未歇息。
SARS疫情成為他人生的轉折，但疫情過後，他深感「醫療若無信仰的靈魂，終將失去方向」，毅然放下公職，進入神學院進修，正式走上全職醫療宣教的道路，當時他已56歲。
自2008年起，翁瑞亨受邀擔任泰國曼谷基督教醫院顧問，巡迴八家醫院，進行邊境義診，推動醫院資訊化及災害後公共衛生重建，展開長達數年的海外宣教。同時，他也親自學習泰文，並與妻子蔡淑壬至泰國擔任醫療宣教士，促成嘉基與泰國、菲律賓等多所醫院簽署合作備忘錄，引介台灣團隊（如奇美醫院）至海外支援臨床與麻醉技術，推動跨國醫療合作。
在偏鄉與戰亂地區行醫多年，他發現疾病不僅是身體問題，「身體疾病的問題，其實牽涉得很深，有生活習慣、環境的問題，也有一些心理、心靈的問題。」因此，他盼望醫療不只是治病，而是全方位地關懷。
翁瑞亨與妻子蔡淑壬，兩人多年攜手投入偏鄉與國際醫療宣教。（攝影／陳稚華）
家人長期的陪伴與支持成就翁瑞亨的醫療宣教路，典禮現場，女兒翁嘉穗（現任馬偕紀念醫院婦產部主治醫師）也特地到場，見證父親多年醫療奉獻的榮耀時刻。（攝影／陳稚華）
嘉義基督教醫院同仁及國防醫學院老師李曉屏醫師夫婦、江建平醫師齊聚現場，為翁瑞亨多年奉獻喝采。（攝影／陳稚華）
深耕東南亞：用醫療與信仰溫暖世界
翁瑞亨與妻子走遍泰北、寮國、緬北邊境，帶領台灣醫療團隊巡迴義診，克服語言與文化隔閡，不僅醫治身體，也醫治人心。他常說：「耶穌不只是治病，更是醫治人心。」2014年取得台灣信義神學院神學碩士學位後，他更期許自己，要讓「救治人身體」的醫者角色與「救治人心靈」的牧者角色同時並行。
在泰北的義診中，一位罹患手抖症的父親，因治療與關懷重拾工作能力，家庭也因此翻轉信仰，這樣的故事在翁瑞亨的生命裡屢見不鮮。面對戰亂與貧病，他以「身、心、靈」整合關懷為核心理念，讓醫療成為愛的延伸。他更設計出「抽水—清理—關懷」三階段救援模式，在泰國大水患中成功實踐，成為當地救災典範。
翁瑞亨同時致力於醫療資源整合與跨文化合作，他與妻子推動嘉義基督教醫院與曼谷基督教醫院、清邁McCormick醫院、清邁Overbrook醫院簽訂合作備忘錄，並串聯奇美醫院支援泰緬邊境的小桂河醫院麻醉與公衛工作，這些跨國合作奠定台灣在東南亞醫療宣教的重要角色。
世光協會協助派遣台灣醫療團隊到東南亞，建立跨國醫療與教育支持網絡，圖為2018年越南海外義診。（攝影／陳稚華）
「帶著愛心走出象牙塔，多走一哩路...」
為培育跨文化醫療人才，翁瑞亨創立「跨文化醫療宣教學院」，培訓具備專業、靈性與文化敏感度的醫療宣教士，也成立台灣世光協會，持續派遣醫療義診團至泰北、寮國、緬甸邊境，打造台灣持續性的國際醫療力量。
翁瑞亨深信「唯有培育人，事工才能延續。」他親自授課、帶隊義診，十餘年間帶領近百名國防醫學院及陽明醫學生深入泰北、越南、菲律賓等地，進行義診與文化學習，讓青年在服務中體驗「醫療無國界」的真諦。
此外，他也積極培訓泰國當地志工，開辦衛教課程與簡易醫療訓練，幫助社區自立，建立「帶不走的醫療隊」，讓醫療宣教不再依賴外援，而能在當地生根，成為永續祝福。
問到一路走來是否遇到挫折的時候？
翁瑞亨笑說當然有，「挫折的地方很多、挫折的時候也很多。因為做這樣的工作，缺少經費支持、缺少人力，大部分的人不是很喜歡做這樣的事。」但他也深知持續前行的重要性，「感謝上帝，還是有很多支持我們、為我們奉獻的人，也有嘉義基督教醫院的大力支持、國防醫學院的老師與學生都很支持，真的不容易。」
在訪談中翁瑞亨也分享，「我希望能鼓勵這些年輕人，要帶著愛心走出象牙塔，去幫助需要的人，然後多走一哩路。不管是在學術的路程、還是在醫院裡，都要走出象牙塔，也許只有幫助一點點，也許只走一哩路而已，沒有關係，一步一步走一哩路，幫助他們，然後再接下去，上帝一定祝福，讓事情能夠很順利。」
在越南與當地醫護、翻譯合作，提升婦幼照護與基層醫療服務，並關懷弱勢社群。（攝影／陳稚華）
讓祝福成為星火，讓愛走得更遠
翁瑞亨不僅是醫者，更是橋樑建築者。
他在恆春、屏東與嘉義基督教醫院服務多年，不僅重建偏鄉醫療體系，也推動巡迴義診與山地關懷，讓醫療成為接觸人群、傳遞希望的橋樑。
他結合教會、醫院與政府力量，成立「台灣世光協會」，建立支持宣教士的資源網絡，協助台灣醫療團隊長期在東南亞服事；他也關懷在台外籍移工，推動成立「暹羅園」與「奇異恩典教會」等外勞福音中心，讓醫療關懷延伸至社會底層與跨國社群。並與淡江教會主任牧師莊育銘成立「Heos宣教訓練學校」，讓這群受關懷的外勞，返鄉後在泰國與菲律賓開拓教會，讓祝福如星火燎原。
翁瑞亨夫婦與淡江教會主任牧師莊育銘（左3）成立「Heos宣教訓練學校」，關懷在台外籍移工，也培育下一代國際醫療與宣教人才。（圖片來源／Heos宣教訓練學校）
翁瑞亨用醫療與信仰書寫人生篇章，他的人生不是為自己而活，而是為「讓愛走得更遠」。從台灣偏鄉醫療到國際宣教，從臨床實務到人才培育，他以信仰為舟、以生命為筆，深耕醫療、信仰與教育的每一個角落，為台灣與世界書寫出永恆而不可取代的典範。
