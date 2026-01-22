從山林到城市都好玩！趣淘漫旅親子冒險、太魯閣晶英山海慢旅、大直英迪格城市度假一次整理

（圖／業者提供）

寒假不只是孩子放電的時光，更是家人重新靠近、累積共同回憶的最佳季節。無論是想帶孩子走進山林冒險、暫時遠離3C，或是安排一趟慢下腳步的療癒旅行，甚至來場不必遠行、卻充滿驚喜的城市度假，今年寒假都有剛剛好的選擇。

本篇精選三間風格迥異的寒假住宿推薦，從結合自然與挑戰的凱撒趣淘漫旅台南，到沉浸峽谷山海美景、主打深度慢旅的太魯閣晶英酒店，再到以設計感與高回饋玩法吸引旅人的台北大直英迪格酒店，無論親子出遊、情侶放鬆或小家庭輕旅行，都能為寒假找到最適合的一站。

寒假住宿推薦1.凱撒趣淘漫旅台南

位於西拉雅國家風景區、全台最大水庫－曾文水庫園區中的「凱撒趣淘漫旅台南」，以結合自然山林、冒險體驗的度假型飯店為特色，邀請家長們帶著孩子遠離3C產品，在假期中走進戶外、挑戰自我，透過冒險設施與豐富活動，創造難忘的親子回憶。

被群山與曾文溪環繞的凱撒趣淘漫旅台南擁有寬廣的戶外空間與包括高空漫步、攀岩、滑索等多項冒險設施，還有線索遍佈全飯店、需要全家共同動腦挑戰的全館解謎，讓孩子在專業教練引導下安全探索、挑戰突破，過程中不只是體力的挑戰，更是自信心的累積。回到房間，寬敞舒適附有陽臺的豪華景觀房型，讓一家人好好休息、分享一天的冒險故事，留下屬於彼此的假期回憶。從白天的體能挑戰到夜晚的親子互動時光，在遠離城市喧囂的環境中重新連結彼此。

冬季造訪凱撒趣淘漫旅台南，也能順遊楠西、玉井及周邊特色景點。每年冬季至春初正值鄰近飯店的梅嶺迎來賞梅時節，潔白梅花點綴山頭，吸引不少遊客前來踏青拍照，經典的梅子雞更是不可錯過的在地美食，以梅子的酸香帶出雞湯的甘甜，特別適合寒冷的冬日來上一碗保證暖心暖胃。

寒假住宿推薦2.太魯閣晶英酒店

太魯閣晶英酒店迎來週年慶典，為感謝旅人長期的支持與陪伴，特別推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。專案主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。此外，專案更誠意加碼「入住前預購晚餐買一送一」超值禮遇，並提供沐蘭 SPA 全身按摩療程1,000元抵用金，邀請旅人以舒緩的漫遊步調，重新發現東岸山水的美好。

此次推出的「山海款待」週年住房專案，也依據旅人需求提供多元住宿體驗。旅客可選擇入住「山嵐客房」，體驗衛斯理餐廳匯集在地食材的山海盛宴；或升級「行館樓層」，尊享專屬交誼廳與管家級禮遇，在獨立﹑靜謐空間中細品輕食與精選酒款。

此外，飯店將度假氛圍延伸至午後時段，每日於大廳藝廊「微醺蒔光」，提供現作爆米花、紅、白酒及特製調飲，為旅程增添愜意氣息。為回饋支持，太魯閣晶英酒店同步加碼「晚餐預購買一送一」超值優惠、沐蘭SPA 1,000 元抵用金，並適用於「愛旅行回饋計畫」，期盼透過全方位的款待，邀請旅人重返山林，感受獨一無二的峽谷勝景。

寒假住宿推薦3.台北大直英迪格酒店

台北大直英迪格酒店迎來開幕六週年，特別推出六週年感恩回饋慶祝活動，邀請旅人以一段有風格的駐留，共享屬於大直的美好時刻。首波主打「週年慶LUCKY STAY住房專案」，以「把幸運住進旅行裡」為發想，即日起凡預訂即享100%中獎機會，獎項涵蓋洲際集團曼谷英迪格住宿、酒店套房住宿券、總統套房升等券、泰市場雙人自助餐、IHG優悅會5,000點會員積分等多項好禮，獎品總價值近80萬元。此外，入住專案只需加價6元即可享房型升等，以銅板價輕鬆放大旅程質感。第二重優惠推出「Roll the 6三天兩夜住房專案」，入住第一晚即贈IHG優悅會6,666點積分，第二晚再加碼最高可獲得66,666點積分（價值高達20萬元）。歡慶好禮延伸至夜生活，BAR DI凡點指定調酒即贈刮刮樂，有機會刮中調酒優惠或豪華精品房住宿。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

