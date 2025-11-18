從峰值4萬餘，到碩/博生僅存78 – 台灣招收陸生之殤

文/夏學理教授（前臺師大發言人/所長/主任/執行長）

回顧兩岸高等教育交流，在台陸生總數的起伏，自是重要風向標。2011年至2017年，在台陸生「學位生」的註冊總數，從928人逐步攀升，於2015年達到3,019人的峰值；至於「非學位生」中的研修生規模更是驚人 – 2011年含研修生在內的在台陸生達11,227人，2015年研修生峰值突破3.4萬人，2016年各類陸生總人數更是飆至41,975人。彼時，台灣的大學憑藉多元的教育資源，成為不少陸生的升學選擇，兩岸校園裡的文化碰撞與知識交融，構成了兩岸交流的生動圖景。

然而，這樣的熱絡景象並未持續。自2017年起，在台陸生總數開始逐年下滑，轉折的背後，自是因為兩岸教育交流環境的悄然變化。及至2024學年，在台就讀「學位」的陸生（含大學部）僅剩下1,556人，其中，在碩/博士班就讀的陸生，則僅有128人；至於本（2025）學年，在台就讀碩/博士班的陸生，更僅餘78人。

值得予以特別關注的是：2025學年，儘管台灣的碩/博士班，總共為陸生開設了1,437個名額， 然卻設置了“僅限「已在台的陸生」報考”的門檻，致使「名額」與「生源」陷入了邏輯矛盾。查2024學年，在全台所剩的1,556名學位陸生當中，包含了大學部、碩/博士班在讀生等群體，而其中，只有應屆的大學畢業生、符合同等學力條件的在台陸生，才具備報考2025學年台灣碩/博班的資格；另即便符合報考資格，部分的在台陸生，也可能會選擇返回大陸或赴其他地區升學、就業，因此，實際的報考人數，必定遠遠少於1,556名在台的學位陸生，亦就是所謂的“報考者潛在母數”。

於是，當一邊是「狹窄到近乎枯竭」的報考群體，另一邊是「遠遠超乎實際需求」的招生名額，最終導致僅有78位碩/博士生註冊的結果，看似出人意料，實則在情理之中。因為，此一數據既暴露了在台陸生“可報考基數”持續快速萎縮的現實（近年，台灣的大學部，已無來自大陸的新生來源），當然就註定出現後續招收碩/博士生的斷層；於此同時，也反映出台灣的大學，因為招生政策的種種壁壘設限，而使得在台陸生怯步，此般吸引力下滑的景況，又如何能夠留住陸生？

當在台陸生總數，從4萬餘人的峰值，迅跌到碩/博班僅存78人的冷清，在台陸生總數的斷崖式下跌，就成了一面折射兩岸高等教育交流陷入困頓的鏡子：教育交流本應是促進兩岸青年相互了解、增進情感連結，讓兩岸青年相互學習、共同成長的重要根基與橋樑。但如今，卻因為不合理的政策限制，以及交流氛圍的丕變，而致使丟失了曾有的光彩，一轉成為兩岸教育活力，乃至於交流本質量能衰減的縮影。設若台灣的主政者仍不在意此一困境，不主動復原兩岸高等教育交流的管道，甚或還蓄意擴大鴻溝、藩籬，則試問：真正會遭蒙損失、傷害的，最終會是在哪一岸？