從峰值4萬餘，到碩/博生僅存78 – 台灣招收陸生之殤
文/夏學理教授（前臺師大發言人/所長/主任/執行長）
回顧兩岸高等教育交流，在台陸生總數的起伏，自是重要風向標。2011年至2017年，在台陸生「學位生」的註冊總數，從928人逐步攀升，於2015年達到3,019人的峰值；至於「非學位生」中的研修生規模更是驚人 – 2011年含研修生在內的在台陸生達11,227人，2015年研修生峰值突破3.4萬人，2016年各類陸生總人數更是飆至41,975人。彼時，台灣的大學憑藉多元的教育資源，成為不少陸生的升學選擇，兩岸校園裡的文化碰撞與知識交融，構成了兩岸交流的生動圖景。
然而，這樣的熱絡景象並未持續。自2017年起，在台陸生總數開始逐年下滑，轉折的背後，自是因為兩岸教育交流環境的悄然變化。及至2024學年，在台就讀「學位」的陸生（含大學部）僅剩下1,556人，其中，在碩/博士班就讀的陸生，則僅有128人；至於本（2025）學年，在台就讀碩/博士班的陸生，更僅餘78人。
值得予以特別關注的是：2025學年，儘管台灣的碩/博士班，總共為陸生開設了1,437個名額， 然卻設置了“僅限「已在台的陸生」報考”的門檻，致使「名額」與「生源」陷入了邏輯矛盾。查2024學年，在全台所剩的1,556名學位陸生當中，包含了大學部、碩/博士班在讀生等群體，而其中，只有應屆的大學畢業生、符合同等學力條件的在台陸生，才具備報考2025學年台灣碩/博班的資格；另即便符合報考資格，部分的在台陸生，也可能會選擇返回大陸或赴其他地區升學、就業，因此，實際的報考人數，必定遠遠少於1,556名在台的學位陸生，亦就是所謂的“報考者潛在母數”。
於是，當一邊是「狹窄到近乎枯竭」的報考群體，另一邊是「遠遠超乎實際需求」的招生名額，最終導致僅有78位碩/博士生註冊的結果，看似出人意料，實則在情理之中。因為，此一數據既暴露了在台陸生“可報考基數”持續快速萎縮的現實（近年，台灣的大學部，已無來自大陸的新生來源），當然就註定出現後續招收碩/博士生的斷層；於此同時，也反映出台灣的大學，因為招生政策的種種壁壘設限，而使得在台陸生怯步，此般吸引力下滑的景況，又如何能夠留住陸生？
當在台陸生總數，從4萬餘人的峰值，迅跌到碩/博班僅存78人的冷清，在台陸生總數的斷崖式下跌，就成了一面折射兩岸高等教育交流陷入困頓的鏡子：教育交流本應是促進兩岸青年相互了解、增進情感連結，讓兩岸青年相互學習、共同成長的重要根基與橋樑。但如今，卻因為不合理的政策限制，以及交流氛圍的丕變，而致使丟失了曾有的光彩，一轉成為兩岸教育活力，乃至於交流本質量能衰減的縮影。設若台灣的主政者仍不在意此一困境，不主動復原兩岸高等教育交流的管道，甚或還蓄意擴大鴻溝、藩籬，則試問：真正會遭蒙損失、傷害的，最終會是在哪一岸？
其他人也在看
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 14 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 13 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 19 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 14 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前