從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽
（中央社紐約2日綜合外電報導）美國司法部近日公布大量與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從美國總統川普、科技巨頭馬斯克到英國前王子安德魯，裡面出現眾多權貴，美聯社從中列出最具代表性的知名人士。
●英國前王子安德魯
安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係長期備受質疑，已故受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）曾指控，她17歲時遭到艾普斯坦販運，並被指示與安德魯發生性關係。
安德魯一再否認這些指控，但他的兄長英國國王查爾斯三世（King Charles III）仍於去年年底撤銷其王室頭銜。
在美國司法部1月30日公布的文件中，安德魯的名字至少出現數百次，其中包括艾普斯坦的私人電郵。
這些信件包含邀請艾普斯坦至白金漢宮（Buckingham Palace）共進晚餐、艾普斯坦提議把一名26歲俄羅斯女子介紹給安德魯，還有照片似乎顯示安德魯跪在一位身分不明、躺在地上的女子身上。
●安德魯前妻莎拉．佛格森
艾普斯坦被控與未成年女子進行性交易並認罪後，莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）及前夫安德魯仍和他保持友好關係，因此備受輿論撻伐。她2011年3月因讓艾普斯坦替自己償還部分債務而公開道歉。
佛格森曾告訴「倫敦標準晚報」（London Evening Standard），「永遠不會再和艾普斯坦扯上關係」。然而短短兩個月後，她傳電郵給艾普斯坦，詢問她上美國知名電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的節目時，該如何回答關於兩人關係的問題。 艾普斯坦回覆：「小報不公平地將傑佛瑞（艾普斯坦）刻劃為戀童癖者。傑佛瑞多年前已為嫖未成年妓女認罪，他向社會付出代價並尋求寬恕。我對此沒有更多話可說。」
●美國億萬富豪馬斯克
美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）數度出現在最新公布的艾普斯坦文件中，他們2012年及2013年曾透過電郵討論造訪艾普斯坦惡名昭彰的加勒比海私人島嶼。
但目前尚不清楚馬斯克是否曾探訪那座小島，馬斯克旗下公司特斯拉和社群媒體X平台的發言人均未回應置評請求。
馬斯克堅稱自己一再拒絕艾普斯坦的邀約，他去年曾在X平台發文寫道：「艾普斯坦試圖邀我去他的島上，但我拒絕了。」
●英國維珍集團創辦人布蘭森
英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）與艾普斯坦互有多次電郵往來，布蘭森2013年曾邀艾普斯坦去他的加勒比海私人島嶼作客。
布蘭森表示隨時歡迎艾普斯坦來玩，「只要你帶上你的後宮（harem）！」
布蘭森同年建議，艾普斯坦應說服微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）公開談論他如何成為自己的「優秀顧問」、如今已洗心革面等等，以重建自身形象。 維珍集團（Virgin Group）1月31日發布聲明強調，布蘭森未涉及不法行徑，任何與艾普斯坦的往來僅限於10幾年前的多人社交場合或商業活動。
●美國總統川普
眾所周知川普（Donald Trump）與艾普斯坦決裂前，兩人曾是朋友。
最新公開文件提到川普上千次，但多數未揭露更多關於兩人關係的線索，內容包括艾普斯坦和其他人在電郵中分享關於川普的新聞、評論他的政策或政治動態、八卦川普及其家人的事務。
美國司法部另公開一份去年8月創建的表格，概述執法單位所接獲有關川普不法行為的民眾檢舉電話。
這份表格紀錄許多未經證實的說詞，內容涉及眾多名人和奇聞異事，部分有註明調查人員是否曾進行後續追蹤。 司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）本月1日表示，聯邦調查局（FBI）接到數以百計涉及知名人士的檢舉電話，但它們「很快被判定不具可信度」。
●前美國總統柯林頓
如同川普，柯林頓（Bill Clinton）逾20年前也曾和艾普斯坦來往，例如偶爾搭乘他的私人飛機、與他在白宮會面。柯林頓否認知悉艾普斯坦任何不法行為。
柯林頓的代表指出，艾普斯坦2006年面臨首輪刑事指控時，柯林頓就與他斷絕了關係。
調查檔案包括艾普斯坦在紐約住處保存的柯林頓及其他名人照片。目前沒有任何艾普斯坦的受害者曾公開指控柯林頓涉入他的罪行。
●紐約巨人共同老闆提許
共同擁有職業美式足球聯盟（NFL）紐約巨人（New York Giants）的提許（Steven Tisch）在最新公開文件中被提及400多次，兩人通訊信件顯示，艾普斯坦數年來曾提議向提許引薦多名女性。
在一封以「烏克蘭女孩」為主旨的2013年電郵中，艾普斯坦鼓勵提許聯絡某位女性，並以粗俗言詞盛讚她的美貌。提許則回應：「她是專業的還是素人？」
提許出身創立洛茲集團（Loews Corp.）的紐約豪門，也是奧斯卡最佳影片「阿甘正傳」（Forrest Gump）的製作人之一。他承認認識艾普斯坦，但否認曾前往他的加勒比海小島。
提許自稱只與艾普斯坦短暫往來一段時間，兩人不僅交換對成年女性的看法，也討論電影、慈善活動及投資議題，「我們如今都知道他是個非常糟糕的人，我很後悔與他來往」。 ●電影導演布萊特瑞納
美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）已於近期上映，該片導演布萊特瑞納（Brett Ratner）出現在多張政府檔案照片中。
部分照片顯示布萊特瑞納、艾普斯坦、法國模特兒經紀人布魯奈爾（Jean Luc Brunel）及至少兩名年輕女性一起坐在沙發上，布萊特瑞納摟著其中一位女子。
布萊特瑞納及其電影公司發言人尚未回應置評請求。
●2028年洛杉磯夏季奧運組委會主席華瑟曼
最新公布文件披露，華瑟曼（Casey Wasserman）曾與艾普斯坦前女友兼同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）互傳曖昧電郵。
華瑟曼2003年向麥克斯威爾表示「我一直在想你」，並以想像她身穿緊身皮革服裝及裸體的樣子調情。
華瑟曼1月31日發布聲明，強調自己不曾與艾普斯坦有過任何私人或商業關係，他也後悔和麥克斯威爾通信，但這遠早於她的「駭人罪行曝光之前」。
麥克斯威爾目前因性販運罪名在獄中服20年刑期。 ●前以色列總理巴瑞克
巴瑞克（Ehud Barak）夫婦多次出現在最新公布的文件中，顯示在艾普斯坦2008年為性犯罪認罪後，兩人仍與他保持聯絡多年。
巴瑞克承認，他前往紐約時經常拜訪艾普斯坦，也會搭乘他的私人飛機，但堅稱從未看到任何不當行為或派對。
他於1999年至2001年間擔任以色列總理，之後也曾出任國防部長。
●前美國財政部長薩默斯
柯林頓執政時期財長、哈佛大學前校長薩默斯（Larry Summers）也是艾普斯坦知名的長年舊識。最新公開文件充滿兩人的會議和聚餐紀錄。
先前公布的文件顯示，薩默斯2019年曾和艾普斯坦討論他與一名女性的互動，薩默斯說他告訴那名女子「你實在太靦腆了」，艾普斯坦回覆「你回應得很好」。當時艾普斯坦已被控告性侵未成年人。 薩默斯稱他與艾普斯坦的往來是「重大錯誤判斷」。
●美國商務部長盧特尼克
1月31日公布的紀錄顯示，川普的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾攜家人造訪艾普斯坦的加勒比海私人島嶼至少一次，這似乎不符他先前聲稱數十年前已與艾普斯坦斷聯的說法。
根據電郵，盧特尼克夫婦2012年12月接受造訪美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）小聖詹姆斯島（Little St. James）的邀請，並計劃帶孩子搭遊艇前往。
盧特尼克曾任商用房地產公司Newmark Group董事長，2011年曾和艾普斯坦一同喝酒，並討論彼此住家對面的建案。
美國商務部則聲明，盧特尼克「在妻子陪同下與艾普斯坦先生的互動相當有限，且他從未被控涉及不法行為」。
●谷歌共同創辦人布林
電郵內容顯示，艾普斯坦被公開指控性侵未成年女子數年前，億萬富豪布林（Sergey Brin）曾計劃與艾普斯坦、麥克斯威爾在前者的紐約豪宅見面。
麥克斯威爾2003年曾邀布林出席美國女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）主演電影「愛情趴趴走」（Down With Love）在紐約的放映會。
她幾週後再邀他參加艾普斯坦住處的「輕鬆隨興」晚宴，布林提議可帶谷歌（Google）時任執行長施密特（Eric Schmidt）同行。
谷歌發言人尚未回應置評請求。
●川普前白宮首席策略長巴農
巴農（Steve Bannon）曾和艾普斯坦互傳上百則友好的簡訊，且持續至艾普斯坦2019年被捕並在獄中自戕前不久。
他們討論了政治、旅遊以及巴農據說正規劃拍攝的紀錄片，該片將有助挽救艾普斯坦的聲譽。
此外，兩人2018年曾談論川普揚言撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的消息，巴農2019年詢問艾普斯坦能否派機去羅馬接自己，他們也曾八卦川普本人及其政治動態。
巴農目前未回覆置評請求。
●斯洛伐克國安顧問拉查克
斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）的國安顧問拉查克（Miroslav Lajcak）與艾普斯坦的過往通訊內容1月30日被公開後，他於31日請辭。
在野黨及費佐執政聯盟的民族主義夥伴均呼籲他辭職。
拉查克曾任斯洛伐克外交部長、聯合國大會主席，他不曾被控犯下不法行徑，但在艾普斯坦首次獲釋出獄及2019年因性販運指控被起訴這段期間，拉查克被拍到會晤艾普斯坦。
他表示與艾普斯坦的通訊往來是其外交職責一部分。（編譯：洪培英）1150202
