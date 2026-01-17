從川菜、台菜到炊粉！「米其林指南」台北、新竹5家餐廳上榜

台菜餐廳「有有1969」。翻攝自臉書



《米其林指南》日前公布2026年1月最新入選名單，共有5家位於台北與新竹的餐廳獲得肯定，橫跨創意川菜、台菜、創意料理、蔬食客家料理及在地小吃，展現台灣餐飲多元而豐富的樣貌。根據官網，本次入選的台北餐廳包括創意川菜弎弎川酒與台菜老店有有1969。新竹地區則有創意料理餐廳 HOYA、蔬食客家料理 季風（Monsoon），以及在地經營超過40年的小吃名店一哥炊粉。

台北創意川菜「弎弎川酒」主廚曾於川菜餐廳學藝，並將麵點製作經驗融入菜單設計，提升料理的層次與多樣性。餐廳選用大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等四川原料，再調整為較符合在地口味的辣度。米其林評審特別點名「弎家澆椒雞」，以水煮牛的概念改用雞丁，湯汁帶有藤椒香麻，搭配豆芽口感清脆，風味鮮明。

台菜餐廳「有有1969」創立於1969年，現已傳承至第三代，店面經重新整修後空間小巧溫馨，主打多樣台式熱炒。評審推薦的「百花油條」，將填滿蝦漿與墨魚漿的油條炸至金黃後拌炒糖醋醬，酸甜開胃；另搭配傳承自店主奶奶的滷肉飯，以豬頸肉製作，醬香濃郁卻不顯油膩。

新竹竹北的創意料理餐廳「HOYA」，空間以石牆與木作板面營造沉穩溫暖氛圍，料理融合中式風味與燒烤概念。主廚以叉燒為靈感，將五花豬以紅糟醃漬後燒烤，再搭配梅干菜，呈現創意巧思；套餐提供日本宮崎和牛、澳洲和牛等選擇，其中燒肉盛和六品的「塊狀系」，選用牛貝身肉，燒烤後再煙燻，香氣層次豐富，獲得評審肯定。

蔬食客家料理「季風」由苗栗客家背景的主廚掌舵，以蔬食重新詮釋客家飲食文化。料理靈感貼近時事與生活，例如評審推薦的「芋頭、九層塔、苦茶油」，取材自客家芋頭九層塔湯，選用苗栗檳榔心芋製成細緻泥狀，再以苦茶油與九層塔提味，展現清爽而深刻的風味。

至於新竹芎林在地小吃「一哥炊粉」，經營已超過40年，供應粄條、米粉、貢丸等傳統美食，也有炒菜與滷味。米其林評審指出，店內以在來米製作的炊粉，不論乾炒或搭湯皆表現出色，另提供粄條與炊粉混搭的選擇；貢丸湯則帶有肉香與蘿蔔清甜，風味樸實卻耐人尋味。

