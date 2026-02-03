從工具走向治理 n8n 台北年會揭示企業 AI 自動化新關鍵 2026 n8n 台北年會宣告「AI 治理平台元年」：虎智科技攜手 Zeabur、嵩森、博碩，共建企業級自動化生態系

圖說：TigerAI 創辦人盧業興於2026 n8n 年會現場 宣告「AI 治理平台元年」正式到來，德國原廠n8n連線分享企業運用經驗。

【記者蔡富丞/台北報導】生成式 AI 應用快速落地，企業導入挑戰已不再只是「選工具」，而是如何進行跨系統、跨部門的整體整合。日前（1月30日）於台北茹曦酒店登場的「2026 n8n 台北年會（Taipei Annual Conference）」，由 TigerAI 虎智科技 攜手德國 n8n 原廠舉辦，正式宣告台灣邁入「AI 治理平台元年」，現場集結產官學研多方代表，掀起企業 AI 實戰新浪潮。

年會由 TigerAI 創辦人暨 n8n 官方台北大使 盧業興 領軍，並宣布與 Zeabur、嵩森科技、博碩文化 達成戰略結盟，共同打造「企業級 AI 自動化生態系」，鎖定企業從概念驗證（POC）走向正式生產環境（Production）時，最常卡關的治理、資安與整合痛點。

圖說：嵩森科技顏鴻欽總經理(左)代表與TigerAI 創辦人暨 n8n 官方台北大使 盧業興（右）參與簽盟，嵩森科技針對不同規模與產業的企業，提出了精準的 AI 轉型解方案

四大支柱成形 補齊企業 AI 導入斷層

面對企業普遍面臨的異質系統整合、資料隱私與 AI 技術人才不足等問題，TigerAI 提出明確分工架構，形塑完整 AI 治理生態系：

生態核心與技術整合：TigerAI 作為 n8n 官方合作夥伴，負責整體解決方案設計，並發布《AI 治理白皮書》，協助企業建立可落地、可稽核的自動化標準。

雲端伸縮與自動化部署：Zeabur 提供 n8n 企業版的一鍵部署與高彈性雲端資源，回應 AI Agent 高併發運算需求。

地端運算與硬體診斷：嵩森科技結合 Supermicro（美超微）AI 伺服器資源，協助企業在符合法規下建置高效能 RAG（檢索增強生成）環境。

技術賦能與人才培育：博碩文化透過教材出版與課程導入，並攜手 國立臺灣科技大學 等校園資源，提前培育具備 AI 治理思維的人才。

圖說：博碩文化由古成泉先生代表與TigerAI 創辦人暨 n8n 官方台北大使 盧業興（右）參與簽盟。博碩將以系列教材與「臺科大等校園 AI 教育」推動人才賦能，落實企業自動化治理之人才培育。

n8n 2.0 亮相 直擊「AI 黑箱」痛點

年會另一焦點，為 n8n 2.0 升級版「AI 治理平台」首度在台完整展示。新版強化權限管理（RBAC）、稽核追蹤與合規驗證三大功能，回應企業最關切的資安與內控疑慮。

多家企業於現場分享實際導入成果，包括文件處理工時大幅縮短、跨系統資料整併從數天壓縮至數小時，以及管理報表全面自動化，讓決策即時化，成效引發關注。

圖說：台灣人工智慧協會（TAIA）執行長為林筱玫博士（左）與TigerAI 創辦人暨 n8n 官方台北大使 盧業興（右）。台灣人工智慧協會將協助產學研跨國連線並進行地端 AI 應用與校園推廣實務

業界大神齊聚 揭露實戰心法

下午場「業界社群大神場」邀請多位實務專家深度解析，包括 高見龍 示範企業級 RAG 資安部署、TigerAI 講師 Teddy 拆解 BANT 行銷自動化流程，以及多位流程與 AI 實務講師分享從個人開發走向企業級治理的關鍵轉折。現場並與德國 n8n 官方團隊跨國連線，曝光最新 AI Agent 發展藍圖。

產學聯動升溫 企業詢問湧現

盧業興指出，年會後已接獲多家製造與服務業者諮詢「AI 自動化流程健檢」，顯示台灣企業正加速從嘗試導入，轉向以「治理」為核心的系統化佈局。業界普遍認為，隨著產學合作與平台生態逐步成形，台灣 AI 自動化將正式進入深水區的新階段。