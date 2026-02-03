從工具走向治理 n8n 台北年會揭示企業 AI 自動化新關鍵 2026 n8n 台北年會宣告「AI 治理平台元年」：虎智科技攜手 Zeabur、嵩森、博碩，共建企業級自動化生態系
【記者蔡富丞/台北報導】生成式 AI 應用快速落地，企業導入挑戰已不再只是「選工具」，而是如何進行跨系統、跨部門的整體整合。日前（1月30日）於台北茹曦酒店登場的「2026 n8n 台北年會（Taipei Annual Conference）」，由 TigerAI 虎智科技 攜手德國 n8n 原廠舉辦，正式宣告台灣邁入「AI 治理平台元年」，現場集結產官學研多方代表，掀起企業 AI 實戰新浪潮。
年會由 TigerAI 創辦人暨 n8n 官方台北大使 盧業興 領軍，並宣布與 Zeabur、嵩森科技、博碩文化 達成戰略結盟，共同打造「企業級 AI 自動化生態系」，鎖定企業從概念驗證（POC）走向正式生產環境（Production）時，最常卡關的治理、資安與整合痛點。
四大支柱成形 補齊企業 AI 導入斷層
面對企業普遍面臨的異質系統整合、資料隱私與 AI 技術人才不足等問題，TigerAI 提出明確分工架構，形塑完整 AI 治理生態系：
生態核心與技術整合：TigerAI 作為 n8n 官方合作夥伴，負責整體解決方案設計，並發布《AI 治理白皮書》，協助企業建立可落地、可稽核的自動化標準。
雲端伸縮與自動化部署：Zeabur 提供 n8n 企業版的一鍵部署與高彈性雲端資源，回應 AI Agent 高併發運算需求。
地端運算與硬體診斷：嵩森科技結合 Supermicro（美超微）AI 伺服器資源，協助企業在符合法規下建置高效能 RAG（檢索增強生成）環境。
技術賦能與人才培育：博碩文化透過教材出版與課程導入，並攜手 國立臺灣科技大學 等校園資源，提前培育具備 AI 治理思維的人才。
n8n 2.0 亮相 直擊「AI 黑箱」痛點
年會另一焦點，為 n8n 2.0 升級版「AI 治理平台」首度在台完整展示。新版強化權限管理（RBAC）、稽核追蹤與合規驗證三大功能，回應企業最關切的資安與內控疑慮。
多家企業於現場分享實際導入成果，包括文件處理工時大幅縮短、跨系統資料整併從數天壓縮至數小時，以及管理報表全面自動化，讓決策即時化，成效引發關注。
業界大神齊聚 揭露實戰心法
下午場「業界社群大神場」邀請多位實務專家深度解析，包括 高見龍 示範企業級 RAG 資安部署、TigerAI 講師 Teddy 拆解 BANT 行銷自動化流程，以及多位流程與 AI 實務講師分享從個人開發走向企業級治理的關鍵轉折。現場並與德國 n8n 官方團隊跨國連線，曝光最新 AI Agent 發展藍圖。
產學聯動升溫 企業詢問湧現
盧業興指出，年會後已接獲多家製造與服務業者諮詢「AI 自動化流程健檢」，顯示台灣企業正加速從嘗試導入，轉向以「治理」為核心的系統化佈局。業界普遍認為，隨著產學合作與平台生態逐步成形，台灣 AI 自動化將正式進入深水區的新階段。
其他人也在看
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣
效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
中職》林家正、鄭宗哲是否參加選秀 洪一中：他們會自己決定
台鋼集團斥資3億打造「皇鷹學院」，做為所屬棒、籃、排球3支球隊的訓練基地，台鋼雄鷹總教練洪一中透露，旅美球員林家正、鄭宗哲曾於上週前往參觀，他表示，不論兩人是否有意返台參加中職選秀，希望能讓台灣棒球再瘋狂一次。林家正、鄭宗哲目前隨經典賽台灣隊集訓，上週利用空檔到「皇鷹學院」參觀，洪總表示，他在閒聊時
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
賴清德民調奇蹟式回升？郭正亮曝2大原因：國民黨自己把分數送掉
《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、關稅稅率下調的順風車；相較之下，國民黨明明可以在這議題上發揮，卻白白錯失機會，不會利用當前情勢來為自己加分。根據......
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年